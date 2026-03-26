Investigan la muerte de un hombre hallado en una vivienda de Caucete

La calma de la siesta en Caucete se vio alterada tras el hallazgo de un hombre fallecido dentro de una vivienda del barrio Felipe Cobas.

Modus operandi Cómo era el paso a paso del supuesto engaño con proyectos mineros que tuvo denuncias en San Juan

Final feliz En Rawson rescataron a dos perros que estaban en un reservorio de agua: el video

Según informó el periodista Ariel Rodríguez, el hecho ocurrió en una casa ubicada en el sector 1 del mencionado barrio, en inmediaciones de las calles Córdoba y Roca.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona, aunque se trataría de un hombre mayor de edad. Tampoco se conocen, por ahora, las causas del deceso.

En el lugar interviene personal policial y se espera la llegada de peritos, quienes serán los encargados de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.