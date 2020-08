Fuerte amenaza de una famosa sanjuanina tras un robo: "me voy a armar, no me calienta nada"

"Hasta cuándo puta, lacras inmundas, no tienen piedad de nada ni de nadie. Hasta al policía que estaba custodiando lo quisieron robar. Ya no les calienta nada... ahora a mí tampoco me importa nada", empieza su posteo la conocida instructora de fitness y sanjuanina Karina Palacio, en su cuenta de Facebook, tras reportar ser víctima de los delincuentes por 17ma vez. La mediática anunció en las redes que se va a armar y que no teme hacer justicia por mano propia.

"Encima sé quién es como todos los que me robaron. Esta vez, el hdp de 'el fiolo' , pero el gran qldo estuvo hace una semana preso, pero como para la justicia son pequeños incidentes, los largan", puso. Y se quejó: "ahora vos debes patente , seguro o te reunís con mas de 12 personas, te detienen y pagas multa. Las mugres estas no, salen como si los condecoraran como mejores chorros".

Palacio aseguró que "necesito la medicación carísima que se llevaron por que es de mi madre , la reputa que te parió, tan miserable podes ser. Daño, daño".



Sin pelos en la lengua, publicó que "yo me voy armar y cdo vea uno cerca no me calienta, los dejare rengos o ciegos... si total creo que me soltarán como a ellos y sino no me calienta estar presa por hacer justicia... no espero más.... el que avisa no traiciona".

La publicación en pocas horas tuvo mucha repercusión y comentarios de apoyo a la famosa panelista de televisión sanjuanina, quien no es el primera vez que postea denuncias sobre inseguridad contra su persona.