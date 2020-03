Presunta mala praxis: conforman la querella para ir a fondo contra el médico acusado

La causa judicial que investiga el desempeño del médico que intervino quirúrgicamente a Julieta Viñales, la joven sanjuanina que fue operada de las amígdalas y después de ello su salud empeoró hasta encontrar la muerte, presentó una novedad en el inicio de la semana con la conformación de la querella, que buscará impulsar la investigación que tiene en la mira a Maximiliano Babsia.

Luego de que el juez que investiga el caso, Matías Parrón del Quinto Juzgado Correccional, ordenara allanar la clínica donde trabaja el profesional de la salud y se secuestrara la historia clínica, el abogado que representa a la parte querellante, Juan Bautista Bueno, indicó que son varias las pruebas las que apuntan contra el otorrinolaringólogo y que son claves para demostrar la responsabilidad del especialista acusado de mala praxis.

Bueno, que dijo manejar información del entorno familiar de la fallecida, señaló en declaraciones radiales que pudo existir un exceso de confianza por parte de Babsia, quien revisó a la muchacha de 18 años en el post operatorio de rutina. En esa cita, el querellante aseveró que le lesionó la carótida y que después de eso no actuó como debió.

"Al día siguiente de esa segunda intervención, comenzó el sangrado que no era propio de las amígdalas. Le lesionó la carótida y después no se hizo lo que se debía hacer, debió llevar a cabo una indagación de otra naturaleza pero no sucedió", indicó.

Este es el médico denunciado, Maximiliano Babsia.

Si bien la cirugía que no presentaba demasiado riesgo -en principio- se realizó el 10 de febrero y la salud de la joven se agudizó los días posteriores, los padres de Julieta denunciaron el caso en la justicia recién cuando la joven había sufrido la muerte cerebral, a fines de ese mes. Con el trágico de desenlace de su muerte el 3 de marzo, el expediente que había iniciado como lesiones graves por mala praxis cambió de calificación a homicidio culposo.

El informe de autopsia, para los querellantes -según señaló el letrado- será vital para dejar en evidencia que hubo responsabilidad e impericia de parte de Babsia, quien se habría ausentado y desentendido del estado de su paciente que involucionó hasta quedar sin vida, tal y como lo han aseverado desde el entorno familiar. Tiempo de San Juan pudo saber que desde la querella buscan casos similares en los que el médico en la mira haya sido partícipe.

Mientras se espera que sea llamado a declarar ante el juez, la defensa del médico ya presentó la eximición de prisión para evitar que sea detenido. Parrón, además, pidió que se incautaran los archivos y registros médicos del Hospital Marcial Quiroga y del Hospital Guillermo Rawson, donde también estuvo internada la chica. Junto al informe forense, ayudarán al magistrado a reconstruir la historia, determinar causas, consecuencias e incumbencias.