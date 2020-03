Muerte en Caucete: el otrora homicida falleció por enfermedad

Para la justicia y la Policía, la muerte del pensionado y otrora homicida Daniel Frías fue producto de una enfermedad y no de un crimen. La familia tenía fuertes sospechas que lo había atacado a golpes en su casa en las afueras de Caucete, pero el informe forense señaló que el hombre falleció por problemas del corazón.

Daniel Ramón Frías, de 58 años, fue encontrado moribundo el jueves último en la mañana en su precaria vivienda situada en una zona rural de calle Salta, a 4 kilómetros de la villa cabecera del departamento. El hombre fue trasladado y asistido en el Hospital César Aguilar del departamento, pero en horas de la tarde dejó de existir.

Frías cargaba con un crimen cometido en 1986, según fuentes policiales. En los registros figura que mató a una persona de forma alevosa durante un robo, explicaron. Por ese hecho fue condenado a prisión perpetua en 1988 y estuvo en la cárcel hasta el 2002.

La familia sospechó que lo asesinaron porque el médico que lo atendió en el hospital de Caucete les comentó que había sido golpeado y por tanto no quiso firmar el acta de defunción y dio intervención a la justicia. Esto aseguró su hermano Marcos Frías, quien agregó que, tras la muerte de Daniel, fue a la casa de éste y encontró un gran desorden en el interior. Además no estaba su celular y otras de sus pertenencias, dijo. Fue así que creyeron que alguien lo atacó y luego robó algunas cosas de la vivienda.

En la Policía explicaron que el hombre vivía prácticamente en abandono y no tenía efectos de valor. Por otro lado, los vecinos no vieron nada extraño en la casa ni presencia de otras personas. Ahora bien, con la autopsia practicada en el Laboratorio Forense del Poder Judicial las dudas se disiparon aún más para los investigadores. Según altas fuentes del caso, el médico forense que examinó el cadáver determinó que Frías murió por problemas cardíacos que lo afectaban de hace años y no se trataba y que las lesiones que presentaba en la piel era como consecuencia de otra enfermedad que le provocaba ampollas.