Habló la mujer que rescató al niño atado en Caucete: "Se había defecado encima y me pedía agua"

El pasado martes unos vecinos de Caucete encontraron a un niño de dos años atado con una manguera en un baldío de Villa Dolores. Eran aproximadamente las 14 horas de la tarde y la temperatura rondaba los 35º en ese basural donde estaba el niño descalzo casi desvanecido. Según contó la vecina que lo rescató, el pequeño estaba en condiciones deplorables con la ropa defecada y en un claro estado de deshidratación.

"Fue el proveedor de bebidas el que lo encontró y gritaba que había un chiquito atado con una manguera. El niño me pedía agua, pero cuando le preguntaba quien lo había atado no me sabía responder. Me decía `la aya, la aya´, pero no se le entendía bien", comenzó contando la mujer que prefirió mantener su nombre en anonimato por temor a sufrir más represalias.

El lugar donde encontraron al nene atado, descalzo y deshidratado.

Y agregó que "yo lo llevé al interior de mi casa, porque la tierra estaba re caliente y como ustedes podrán ver no eran condiciones para que él este acá un minuto más. Entonces yo lo desaté, llamé a la policía y me llevé al chiquito a mi casa para darle agua". Pero antes de que llegara la policía apareció la madre del menor llamada Daniela Frías.

"Ella entró a mi casa con mucha broncha, porque yo le dije qué venís a buscarlo si mirá como ha estado, entonces ella me empujó, me quitó al chiquito y se lo llevó. Yo le dije que ya había llamado a la policía y ella me dijo que no le importaba, que el niño era de ella y se lo llevaba y que iba a decir que todo era mentira", afirmó la vecina.

En esos momentos el niño todavía tenía atado en su cuerpo la manguera, por lo que según cuenta la testigo "su mamá se la desató y la tiró para que nadie la vea, pero yo la fui a buscar y después cuando cayó la policía declaré lo que vi", afirmó en el siguiente video donde explica todo lo sucedido:

Después de que la policía conociera el caso, intervino la Dirección de la Niñez de la provincia, que como primera medida decidió dejar a ese menor y a otro chico más a cuidado de su abuela. En tanto que la tutora de los niños se encuentra detenida y aguardando la decisión de la Justicia.