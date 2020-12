Este es el sujeto que amenazó, golpeó con un arma y le hizo perder el conocimiento a su ex en Chimbas

En la noche del sábado en Chimbas, una mujer vivió una verdadera pesadilla. Su ex pareja se presentó en su casa y, sin mediar palabra, este la golpeó con la culata de un arma en la cabeza. La mujer perdió el conocimiento por unos instantes y cuando despertó, su pareja la estaba arrastrando de los pelos diciéndole frases, como: “hija de p… si no estás conmigo no vas a estar con nadie”, “me voy a llevar a la bebé más chica”.

La joven víctima perdió nuevamente el conocimiento y ahí no recuerda más. Solo recordó un instante que corrió al barrio Cipolletti, lugar donde volvió a perder el conocimiento. En ese lugar, la dueña de un kiosco la auxilió y le prestó una toalla para que se la pusiera en la herida.

En ese momento llegó la Policía y la Ambulancia, esta última se encargó de enviarla al Hospital para que sea atendida (le hicieron cuatro puntos de sutura). Los efectivos rápidamente fueron a buscar al autor de este hecho y dieron con el atacante en la casa de la madre de él.

Según precisó fuente policial y de la justicia, este sujeto se llama Enzo Emanuel Garramuño y es un reconocido delincuente que ya cuenta con cuatro condenas. La primera por infringir Ley 23.737, la segunda por hurto simple, la tercera por hurto calificado. Luego por hurto simple y resistencia a la autoridad y finalmente, la quinta, por coacción doblemente agravada por el uso de arma de fuego y de arma blanca, en concurso real con resistencia a la autoridad.

En esta ocasión cayó por los delitos de: lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género; y coacción agravada por el uso de arma de fuego en concurso ideal.