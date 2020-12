Eduardo Cáceres denunciado por violencia de género: fue a tribunales y dijo que declarará

El diputado nacional sanjuanino, Eduardo Cáceres, denunciado por violencia de género en prejuicio de su ex pareja Gimena Martinazzo, se presentó por el Palacio de Tribunales para ser indagado por el juez del Cuarto Juzgado Correccional.

Cáceres, antes de entrar al juzgado, habló con los medios y expresó que le dirá todo al magistrado: “Voy a declarar. Hay dos familias dañadas y vengo a aclarar”, expresó.

“Hay dos familias dañadas, estuve a disposición de la justicia. Apenas me enteré de la denuncia fui a la Comisaría de la Mujer. Me pedí una licencia y ahora vengo a aclarar”, dijo Cáceres a los medios presentes.

“Vengo para que todo se aclare lo más rápido posible. Hay dos familias dañadas” expresó el diputado. Además, dijo una frase por los delitos que las mujeres son víctimas diariamente: “En el país cada 26 horas muere una mujer”.

Sobre la causa no dio ninguna declaración, solo expresó: “Por respeto a la justicia y a las dos familias dañadas, no voy a decir otra cosa. No puedo decir nada de la causa, no es momento de hablar de política en este momento”, respondió ante la pregunta de un periodista.

Cáceres está denunciado por el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género. La causa será investigada por el juez Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correcional.