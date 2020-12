Un reconocido gaucho sanjuanino fue detenido acusado de atacar con un hacha a su ex esposa

Un conocido dirigente de agrupaciones gauchas de San Juan terminó preso, acusado de agredir a su ex esposa y amenazarla con un hacha, un cuchillo y arrojarle un líquido que sería veneno. El hombre quedó acusado de los delitos de lesiones y amenazas agravadas.

El gaucho acusado de violento es José Martí, de 56 años y conocido en el mundo tradicionalista por ser uno de los organizadores de la cabalgata a la Difunta Correa y de las comitivas que viajan a los festivales nacionales de jineteada.

Lo detuvieron días atrás a raíz de la denuncia que radicó su ex pareja. La mujer aseguró que no era la primera vez que la agredía, que el hombre tiene otra pareja y que este último ataque ocurrió el 20 de noviembre en la casa de la familia, en Santa Lucía. Fuentes judiciales señalaron que, según la mujer, ella estaba con su hija cuando su ex esposo irrumpió en la vivienda con un hacha en la mano.

De acuerdo a la denuncia, Martí intentó darle un hachazo, pero su hija se interpuso y se generó un forcejeo, mientras decía a viva voz que iba a matarla. También llegó su hijo varón, que logró sacar al hombre a otro sector de la casa. La versión es que el sujeto no se calmó y que tomó un cuchillo para nuevamente emprender contra ella, pero fue frenado por sus hijos. Que en eso también agarró un frasco con un líquido, que creen que era veneno, y se los arrojó sobre sus cuerpos, aseguró en la denuncia. Que después ellos llamaron a la Policía y el hombre escapó de la propiedad por los fondos. Esa noche, los uniformados secuestraron el hacha que supuestamente utilizó el ahora acusado.

Lo que complica a Martí es que no sólo lo denunció su ex mujer y también su hija, que respaldó los dichos de su madre. En principio, la causa en su contra es por los delitos de lesiones y amenazas agravada e intervino el Tercer Juzgado Correccional. La jueza Mónica Lucero ordenó su detención en aquel momento, pero el dirigente de la agrupación gaucha se mantuvo prófugo y presentó un pedido de eximición de prisión a través de su defensor, el abogado César Jofré. Sin embargo, el sábado último fue detenido.

La versión que dio el hombre fue que la ex mujer vive en Chimbas desde que se separaron y ese día se metió en su casa en Santa Lucía, todo porque se enteró que él tiene otra pareja. Martí habría dicho que fue la señora la que lo agredió y luego lo denunció falsamente.

Fuentes judiciales señalaron que, por pedido de su abogado, la juez concedió la prisión domiciliaria a Martí por una enfermedad que padece y este jueves directamente le otorgó la excarcelación, mientras se prosigue la investigación en su contra. Eso sí, la jueza Lucero dispuso que tiene prohibido acercarse a su ex mujer y a su hija.