Fraude con planes: secuestraron una decena de tarjetas y creen que hay más

Mientras la Policía sigue buscando a un dirigente político como uno de los principales sospechosos por la estafa con planes sociales, trascendió que secuestraron más de 10 tarjetas de beneficiarios en poder de los ahora detenidos. Esto deja a las claras que hay más de una decena de personas que fueron engañadas por esta presunta banda que les retenía las tarjetas, cobraban por ellos y les daban una mísera parte del dinero del plan.

Por ahora son 4 los detenidos, no 5, como se dijo en principio. El quinto sería un puntero político que tiene pedido de captura y que no aparece. Su nombre es Mauricio Chanquia, revelaron fuentes oficiales. Podría ser el cabecilla de este grupo de personas que cometía una maniobra ilícita para engañar a beneficiarios de planes sociales. Versiones señalan que Chanquia presentó un pedido de eximición de prisión para que no quedar preso, pero no fue confirmado. Lo que se investiga es un fraude contra beneficiarios de planes sociales.

Los otros detenidos son Walter Rubén Atampiz, Sergio Eduardo Castillo, Natalia Alicia Castro y Pamela Marina Agüero. Los dos primeros trabajaban juntos haciendo producciones televisivas o cubriendo fiestas, pero además aparentemente se movían en el ambiente político, explicó un vocero. En el caso de Castro, era la encargada de la oficina de empleo del municipio de 25 de Mayo y la otra mujer supuestamente manejaba un merendero en Rawson, señalaron.

La maniobra aparentemente consistía en contactar a personas -algunos parientes-, les ofrecían tramitarles los planes sociales y les copias de su documentación. Al tiempo avisaban que fueron beneficiados con un plan, ahí empezaba la otra parte de la acción delictiva, señalaron fuentes del caso. Ordenaban al beneficiario que retiraran la tarjeta y la clave del Banco Nación, pero se las quedaban ellos. Supuestamente, los sospechosos cobraban todos los meses el dinero del plan y sólo le daban 1.500 pesos al beneficiario. Después le dieron un poco más, pero siempre se quedaban con gran parte de la plata.

En los allanamientos secuestraron 11 tarjetas de planes sociales en poder de los ahora sospechosos y que eran de beneficiarios que no sabían cómo era la maniobra. O sea que serían más de 10 los damnificados, pero se creen que son muchos más, de modo que se profundiza la investigación y esperan nuevas denuncias.