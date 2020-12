Violento asesinato de un hombre en el Médano: le dieron varios puntazos en el pecho

Tras recibir varios puntazos en el pecho, un hombre de 60 años fue violentamente asesinado en una finca del Médano de Oro, en Rawson, donde residía. La víctima fue identificada como Francisco Archilla, quien vivía sola y por ello este jueves por la mañana fue hallada sin vida a primera hora de la mañana.

Autoridades policiales que trabajan en el lugar confirmaron lo sucedido y dieron detalles de los primeros indicios de la investigación. Archilla fue encontrado en su domicilio de Calle 6 entre Ramón Franco y Callejón López, con heridas en el pecho a la altura del corazón que habrían sido producidas con un arma blanca, según precisaron fuentes oficiales del caso.

Varias personas de los alrededores fueron trasladadas a sede policial para prestar declaraciones en calidad de testigos, con el fin de esclarecer el hecho.

Un amigo del fallecido lo halló muerto y dio aviso de inmediato a la Policía. El cuerpo de Archilla estaba tendido en el suelo, mientras que llamativamente su casa no presentaba indicios de violencia o de algún tipo de robo, pues no faltaban -a primera vista- elementos de valor. "Como revuelto no había nada, tenía el televisor, una radio, una bicicleta inclusive. Estamos investigando si falta algo", sostuvo el comisario que conduce el procedimiento, Carlos Avella.

Personal de las Brigadas de Investigación y de la Central de Policía, como Criminalística y Homicidios se encuentra trabajando en en el lugar. Los efectivos ya comprobaron que las puertas y ventanas no están violentadas.