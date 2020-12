Por qué un ex diputado sanjuanino será investigado por un homicidio

A más de 9 años del violento crimen del empresario sanjuanino Antonio González, ocurrido el 1 de julio de 2011, la Justicia Penal condenó a uno de los dos asesinos -Jorge Atilio Quinteros- con prisión perpetua el miércoles último y por pedido de la fiscal de Cámara, Marcela Torres, el ex diputado Héctor 'Willy' Tejada será investigado.

Si bien en un principio el ex legislador por el departamento de Rivadavia fue desvinculado de la causa como testigo, ahora la representante del Ministerio Público solicitó al tribunal que su relación con el homicidio sea puesta bajo la lupa otra vez, dando lugar a la hipótesis del crimen por encargo.

Tejada le había iniciado dos causas a González, por cheques incobrables que había endosado el empresario luego asesinado. Esta es la línea investigativa que siguió José Atenágoras Vega mientras estuvo al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción. Sin embargo, nunca pudieron relacionar al ex diputado nacional con el homicidio de González. Vega citó a declarar a Tejada el 12 de octubre de 2011, pero fue una declaración informativa, no indagatoria. De este modo, no tuvo la posibilidad de que le dictaran el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.

Tejada logró la eximición de prisión con esfuerzo, porque el juez Vega se la denegó en primera instancia, pero finalmente la Cámara de Apelaciones se la concedió, previa fianza de 300.000 pesos. Sólo cuando tuvo la garantía de que podía presentarse ante el magistrado sin el riesgo de quedar detenido, el ex diputado compareció en Tribunales el 12 de octubre de 2011. Su situación quedó en suspenso hasta la actualidad, con el detalle no menor de que cambió el juez.

Las dos camionetas 4x4

“A Tejada le pidieron una declaración informativa, la llamada ‘no fundamentada’, a la que debe ir sin abogado. Y el juez en base a eso después podía o no citarlo a indagatoria. Pero la declaración de Tejada fue muy completa”, explicó a Tiempo de San Juan el abogado Cayetano Dara.

Buscó subrayar la colaboración de su parte con la causa. Y relató otro momento: “La señora de Escudero (NdR: El hombre detenido como presunto autor del disparo mortal) había denunciado que la habían amenazado desde una camioneta 4x4. Hicieron una rueda de reconocimiento de camionetas, cosa que es inaudita, pero bueno, se hizo. Y Tejada llevó sus dos camionetas. La señora no las identificó”, recordó el letrado.

Político de alto perfil

Sus intervenciones en aquella Legislatura del periodo ’99-’03 no pasaban inadvertidas. El discreto bloque Desarrollo y Justicia, presidido por Jorge Quattropani (actual vicepresidente de EPSE) e integrado también por Daniel Turón (actual Fundación San Juan de la Frontera, cuyo presidente es el diputado nacional Daniel Tomas), el médico Ricardo Peñate y María Isabel Icart, tenía en “Willy” Tejada una voz experta en temas económico-contables.



Capitaneó la comisión investigadora del residual del Banco San Juan, cuyo trabajo quedó plasmado en un voluminoso compendio. Pero además le tocó participar del juicio político al gobernador cruzadista Alfredo Avelín. Junto con sus compañeros de bloque apoyó la destitución y, por lo tanto, permitió que pudiera jurar el bloquista Wbaldino Acosta para finalizar el mandato el 10 de diciembre de 2003.



Tras su salida de la Legislatura, Tejada bajó mucho su perfil público y se dedicó con mayor fuerza a la actividad privada. Pero nunca dejó de estar vinculado a la política, también por razones familiares: está casado con la jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Abelín, hermana del ex intendente Jorge Salvador Abelín.



El ex diputado se convirtió en prestamista y en 2009 inició dos causas judiciales contra Antonio González, en el 1° y 11° juzgados civiles, por cheques endosados que se habían tornado incobrables, por un monto de unos 160.000 pesos. Por estos conflictos, Tejada logró que le embargaran un automóvil BMW al empresario que murió baleado el 1 de julio de 2011.