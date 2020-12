Martinazzo: "Lloré abrazada con mi hija, es una pequeña alegría"

Luego de conocer el procesamiento contra el diputado nacional Eduardo Cáceres, por lesiones leves agravadas por el vínculo, Gimena Martinazzo -que lo denunció por violencia de género en la Justicia- se mostró conforme con el fallo del juez Federico Rodríguez y aseguró que en la disputa judicial que inició: "Es una pequeña victoria, una alegría".

Tras recibir la noticia de parte de su abogada Paola Ibáñez, la dirigente del Pro contó que vivió un momento especial con su hija, quien la acompañó durante el complejo momento. "Lloré abrazada con mi hija. Teníamos muchas dudas por el poder que este hombre tenía, pero cuando vas con la verdad, no hay manera", aseguró.

La joven fue clave en la causa, ya que no sólo apareció en los medios y en las redes sociales para apoyar a su madre sino que también incentivó a su madre a realizar la denuncia. La adolescente también declaró en la Justicia y ofreció detalles de cómo habría encontrado a la presunta víctima tras las supuestas agresiones.

Martinazzo destacó que la decisión del magistrado que instruyó el caso fue la demostración de que lo que dijo es verdad. "Las pericias que me hicieron fueron correctas y, por la decisión del juez, me respaldaron", indicó, al mismo tiempo que agregó: "Este es recién el inicio de todo".

La denunciante que se conformó como parte querellante señaló que el diputado no colaboró demasiado con la investigación judicial, ya que desde un principio no quiso entregar su teléfono móvil para ser peritado, entre otras cuestiones. "No fue al médico legista para que lo revisen, no dio su celular, recusó al fiscal y al último ofreció el aparato. Ganó al menos unos 10 días, tiempo suficiente para borrar los mensajes comprometedores", advirtió.

La querella presentó las capturas de los mensajes que Martinazzo intercambiaba con Cáceres y que, supuestamente, evidenciaban el maltrato psicológico. "Con una app borró muchos mensajes, pero tengo otros tantos que lo comprometen. Ahora vamos a ver cómo seguimos", manifestó.