Peligroso ladrón de Chimbas fue duramente condenado por Flagrancia

El pasado lunes 7 de diciembre, Santiago Pablo Noguera un conocido delincuente de Chimbas fue atrapado por la Policía acusado de haber asaltado a un anciano, en el departamento donde es oriundo. Robo a mano armada que cometió en una de sus salidas transitorias, explicó fuente policial.

Ahora, el juez del Fuero de Flagrancia, condenó a este sujeto a la pena de 4 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego (no hallada). Además se le unificó una condena anterior y se le unificó a 10 años y 5 meses en total. Y eso no es todo, se le declaró la reincidencia, es decir, que no gozará de ningún beneficio de excarcelación.

Este sujeto cumplía su condena en 2022 y hace poco había empezado a gozar de las salidas transitorias, momentos que utilizaba para delinquir, ya que este último 7 de diciembre cometió el robo en una de sus salidas.