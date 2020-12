Destrozada de dolor, una mamá pide justicia por su hijo asesinado: “Se terminó la vida de él y la mía”

Trabajador, buena persona, querido por todos, servicial, sin problemas con la gente y muchas cosas más dice Mirta Alfaro de su hijo Jorge Cortez, hombre que fue asesinado por su propia pareja, Ester Villalobos, el pasado sábado en la madrugada en Ullum.

Su madre y hermanas no encuentran consuelo y explicaciones de lo que le ocurrió a Jorge. Además lloran por la forma que se enteraron de lo que le sucedió: por los medios locales. “Nunca hizo nada malo. Con esta muerte, es como si sus 40 años fueron tirados a la basura”, expresa entre lágrimas Mirta a Tiempo de San Juan.

Sentada bajo un reparo y respirando profundo para no perder la calma, Mirta dijo: “¿Ustedes han preguntado a todas las personas cómo era?, vos le preguntas a los vecinos, en donde trabajaba o estudiaba. En cualquier lado te van a decir lo bueno que era”.

Su madre y hermanas dijeron a este diario, que Jorge estaba con la ahora detenida hace 5 años aproximadamente y que hace mucho ella poco a poco los alejó de ellos: “Venía solo siempre. Al principio de la relación compartió (la mujer) cosas con nosotros, pero comían y se iban. Después ella lo hizo alejar de nosotros. Hasta cruzándonos en el centro, él bajaba la cabeza y no nos saludaba”, explicó Mirta.

La policía ya dijo que Jorge Cortez nunca tuvo una denuncia en su contra por violencia de género y menos una mancha en su prontuario por otro tipo de delitos: “Era bueno, no hacía nada malo”, dijo muy dolida su mamá.

Mirta no era mucho de preguntarle sobre la relación personal a su hijo, pero si dijo algo que ella presentía en el último tiempo: “Mi hijo siempre venía a desayunar a la casa antes de irse a trabajar, me pedía café siempre (recordó con una pequeña sonrisa) y lo veía cada vez más triste”. Sus hermanas que estaban al lado de su mamá, agregaron: “Le decíamos que volviera y él nos decía ‘ya voy a volver’, pero no lo hacía; seguro se quedó para cuidar de la 'Nico', que es hija de esa mujer. Esa niña lo quería mucho a él”.

Jorge trabajaba en la empresa Martina S.A. y se encargaba de todas las tareas que el jefe le decía que hiciera en la finca. También hacía artesanías con alambres y trabajos de carpintería. Además, estaba completando la escuela complementaria. Los dirigentes de esta escuela, se mostraron muy tristes por la partida de Jorge y le dedicaron un mensaje en las redes. Miralo:

“Jorge era divertido, chistoso y colaborador con todos. Siempre te ayudaba en todas. Siempre lo recordaremos con la sonrisa que lo caracterizaba”, terminó diciendo entre lágrimas su mamá Mirta.

Su madre, también dijo una fuerte frase por la violencia que sufren las mujeres, pero que también los hombres algunas veces lo padecen: "Porque sea hombre no es que no se pueda pedir justicia por él. No es solamente por nosotras las mujeres. Así como nosotras las mujeres somos maltratadas hay muchos hombres que son maltratados. Y por ser hombres no hablan, o por vergüenza. Por miedo de no hablar pasa lo que ha pasado con mi hijo. Entonces hay que pedir justicia e incentivar a los otros hombres que son maltratados que también hagan justicia y no lleguen a lo que llegó mi hijo y que no sea demasiado tarde".

Mirá el video de sus declaraciones:

Ellos todavía no pueden ir a buscar las cosas de Jorge y piden que le den su perra "Nacha": "Quiero que nos entreguen sus cosas o por lo menos a su perra 'Nacha' era su sol, era su vida esa perra para él, la que lo acompañaba a todos lados", dijo apenada una de sus hermanas.