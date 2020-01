La mega estafa en la que ya cayeron 10 familias sanjuaninas y un relato estremecedor

Alejandro Luna y su esposa Julieta Ovando son maestros en el engaño, los chantajes y la extorción. Entre ambos suman varios casos de estafas en cursos de auxiliar a bordo, viviendas prefabricadas y otros delitos que tienen en su contra en la Justicia. En el caso de la mujer, recientemente se informó que fue imputada tras recibir la denuncia de 24 personas que asistieron y pagaron un curso de Auxiliar de Abordo que no tenía aprobación de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), ni el CENEAS (Centro Nacional de Estudios Aeronáuticos). Qué son los únicos entes del país autorizados para dictar este tipo de cursos y cuando los aspirantes se comunicaron con ellos se enteraron de que era todo una estafa de Ovando.

Julieta Ovando en Tribunales.

Luna por su parte fue señalado por varias familias sanjuaninas por haberlos estafado con la promesa de la casa propia. Se trata de unas viviendas prefabricadas que no son del IPV con techos de chapa que se venden en sumas que rondan los 50 mil u 80 mil pesos, o más si uno incorpora otro tipo de materiales, pero cuando llega el momento de adquirir el producto tan ansiado, los vendedores se marchan desbaratando por completo la empresa ocasional donde brindaron atención al público, cambian el teléfono de contacto e incluso llegan a amenazar de muerte a quienes van a reclamar. Luego montan el mismo tipo de organización ilícita en otro sector donde nadie los conoce hasta alcanzar un cupo de victimas que les aseguren los ingresos que tanto persiguen.

En este audio se escucha primero como la estafadora garantiza que una vivienda ya está lista, y luego el enojo por haber recibido varios escraches en las redes sociales. "Que risa que me da culi***, y bueno nos encontraremos, porque así como vos decís que me va a ir mal a vos te va a ir peor, porque vos no sabes de donde soy yo, ni de donde vengo, ni quienes están atrás mio, así que la mejor, la mejor loca, no te hagas ningún problema, que en la calle se arreglan las cosas" sostuvo.

En este otro audio, Ovando amenaza de muerte a otra ex clienta que también decidió advertir a otras personas sobre las estafas que viene realizando con las casas y los cursos. En la misma, la presunta estafadora le dice que "nadie se ha arriesgado como vos, porque todas las personas que te han ido comiendo la cabeza, por ejemplo esa gila culi*** de la Laura Salinas que también donde la pille la voy a abrir, todas ellas saben.. por eso no han hecho lo mismo que vos" dijo la mujer que cuenta con 24 denuncias en su contra en tono amenazante. Escuchalo completo:

Laura Salinas es una de las sanjuaninas que fue estafada por este matrimonio, y es una de las pocas que se animó a denunciarlos con nombre y apellido en sede policial. La misma relató a Tiempo de San Juan cómo fue la maniobra en la cual terminó siendo víctima del ultraje. Salinas incluso recibió amenazas de muerte por parte de Ovando cuando fue a pedir explicaciones por la inversión de su dinero.

Publicaciones en grupos conocidos de San Juan.

“Yo llegué porque quería comprar una casa prefabricada, la plata que me pedían eran 80 mil pesos, además yo entregue un adicional más por que pedí un techo con otras características pero al final me terminaron entregando 4 paredes así nomás y un techo todo podrido” contó la mujer oriunda de Chimbas. Y agregó que “cuando fui a reclamar el local había cambiado de nombre, antes se llamaba Kaya que estaba en Salta y Falucho, pero después se cambiaron y movieron todo, también este señor Luna presentó un domicilio falso en el contrato por escribanía que me hizo firmar, falsificó su documento, después cuando me cruce a la mujer me amenazó de muerte, me dijo que me iba a abrir si decía algo” sostuvo una de las víctimas de la estafa. En su caso recibió parte de lo que figuraba en el contrato en muy malas condiciones por lo que el asunto tendrá que definirse en lo Civil. En otros, muchas familias directamente no recibieron nada de lo que les prometieron y si perdieron grandes sumas de dinero que supieron juntar con mucho esfuerzo.

Las casas que ofrecen al público.

“Hasta ahora somos 10 los que nos hemos podido contactar pero en Iglesias hay varios que también fueron estafados, ellos utilizan muchos nombres y crean facebooks truchos para moverse en las redes, los últimos que usaron fueron Arquitecto Luis Martínez o se hacen pasar por estudios jurídicos” sostuvo Salinas que encara junto a un grupo la tarea de prevenir el accionar de estos estafadores. Al mismo tiempo aseguró que “ahora esta gente trabaja en Rawson, en una empresa que se llama Construcciones San Juan, tienen cámaras de seguridad en la puerta y saben si va algún ex cliente a quejarse, si hacen esto no les abren la puerta, o incluso llegan a amenazarlos si se insiste, pero ellos bien que se pasean sin ningún problema con los autos nuevos que se compran” finalizó.

Pablo Gómez, es el suboficial principal a cargo de Estafas de la Policía de San Juan hasta que el jefe de mencionado departamento vuelva de sus vacaciones, el mismo afirmó que "los delitos de estafas son graves, necesitamos que los denuncien, porque no todos los casos son iguales, dependen de muchas cosas para que no sean excarcelables" afirmó. Y aseguró que " lamentablemente en la mayoría de los casos la gente no logra recuperar su dinero".

Para denuncias el teléfono de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan es el siguiente: 4296869