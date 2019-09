Acusado de tocarle la cola a una aspirante a policía: "Perdí mi trabajo y casi a mi familia"

Tiempo de San Juan publicó días atrás sobre sobre un aberrante hecho que le habría ocurrido a una joven mujer, de apellido Chacanay, de 20 años y aspirante a ingresar a la Policía de San Juan. Según denunció la joven, caminaba por calle República del Líbano y metros antes de la intersección con calle España, en Rawson, un sujeto le habría tocado la cola y luego habría huido.

Según la presunta víctima, el sujeto empezó a correr y ella salió detrás a perseguirlo. En esa persecución, se habría encontrado con su padre, quien tiene una peluquería por la zona y ambos salieron tras el "toquetón". Cuando el hombre llegaba a su casa, lograron atraparlo y le dieron una feroz golpiza hasta que llegaron los efectivos de la Comisaría 24ª y lo detuvieron. Quedó detenido hasta este miércoles cuando el juez Alberto Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción le otorgó la libertad al acusado de abuso sexual simple.

Tras quedar libre, el sujeto, identificado como Hector Emanuel Carrera, de 24 años, se acercó a la redacción de Tiempo de San Juan y contó su versión de lo ocurrido. "Yo fui a comprar una gaseosa porque me esperaba para comer mi mujer, hijos y mi papá y cuando salgo del negocio, veo a esta chica que salió corriendo. Un hombre me preguntó qué le pasaba y le dije que no sabía", relató el muchacho.

Luego, cuando llegó a su hogar, donde alquila con su mujer e hijos de 2 y 1 año, fue interceptado tanto por el hombre -al cual lo describe como "grandote, de más de dos metros"- y por la presunta víctima, y ambos comenzaron a golpearlo. "Me desfiguraron la cara y me duelen otras partes del cuerpo. La gente les decía que pararan porque me iban a matar. Yo quería que me dejaran parar para hablar con ellos porque no entendía que les había pasado", dijo Carreras.

Sobre su vida actual, alegó que fue echado de su lugar de trabajo (en una lomoteca) tanto por los días que faltó que fueron los que estuvo preso como por todo lo sucedido. "Mi jefe se enteró porque salió todo en los medios entonces me dijo que me había echado cuando me presenté nuevamente", afirmó. "Yo tengo dos hijos y es la única entrada de dinero en mi casa. Es más casi pierdo mi familia también", finalizó.

Por último, la defensa del acusado de abuso, Filomena Noriega, detalló las medidas legales a seguir: "Vamos a accionar contra la mujer que lo golpeó y denunció tanto por las heridas que le dejó producto de la golpiza como por el hecho de haberse quedado sin trabajo", contó.