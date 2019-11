Acusó a su colega de robarle su televisor luego de que le dio un ataque de epilepsia

Un hombre acusó a un compañero de trabajo de haberle robado un televisor de 43 pulgadas. Según contaron allegados a la víctima, Víctor Daniel Cachi, trabaja para la Policía Comunal de Rawson y es sereno de la plaza de Villa Krause. Para el Día del Padre, su "amigo" y compañero de trabajo, al que identificó como José Luis Flores, lo fue a visitar a su hogar junto a su pareja, Carina Herrera.

Según afirmó, estuvieron comiendo y tomando algunas bebidas alcohólicas. Lamentablemente, la presunta víctima padece de ataques de epilepsia. Ese día, en un momento, sufrió uno de esos ataques. Luego -contó- ese amigo que lo visitó, lejos de auxiliarlo, le desenchufó el televisor Smart, de 43 pulgadas, se lo robó y lo dejó abandonado. "Ese televisor lo había comprado para mi madre, el mismo Día del Padre", dijo.

Al otro día, "lo llamé y me dijo que tenía el televisor, que se lo prestara unos días para que vieran sus niñas porque el suyo se le había roto. Accedí por esas niñas. No soy padre pero soy tío y sé lo que es no tener nada", relató. Eso no es todo. Siguió contando que a los días, su colega -y presunto ladrón- le pidió $5.000 y que se los devolvería de a 300 o 500 pesos. "Me hizo firmar un papel que yo no sabía que era porque no sé leer ni escribir, ni me daba comprobante. Yo sólo ponía mi nombre que es lo único que sé escribir", afirmó.

Desde el día que le habría robado el televisor hasta la actualidad le estuvo pidiendo el televisor. "Me decía que me lo devolvería pero pasaron meses y nada. Un día me decido ir a su casa a pedirle por favor que me lo regrese ya que lo estoy pagando aún cada mes. Su señora llamó al 911 y cuando quise acordar ya estaba preso como un delincuente. Jamás le hice ni dije nada a ella. Me dio un ataque de pánico en la celda. Nadie me escuchó, nadie me creyó", sostuvo.

Al día siguiente, lo dejaron en libertad. Dijo que se fue a la Central de Policía a denunciarlo pero no tuvo respuesta. "Hace unas semanas me llamaron de la Brigada Sur para decirme que era mentira lo que yo decía. Que él -por Flores- había presentado unos comprobantes de pago del televisor, como que él lo había comprado pero yo tengo ese comprobante, yo soy el titular de ese televisor. Lo pago día a día y no me lo quieren devolver, ni me lo quieren pagar", aseguró.

El propio damnificado afirmó que radicó la denuncia pero que nadie nadie hace nada. "Nadie me escucha. Necesito ayuda, que todos sepan que me robó el televisor, aprovechándose de mis problemas psicológicos. Viven en la Villa San Vicente, en Rawson y me lo robaron en un Peugeot 404", finalizó.