Qué dijo el Jefe de Policía sobre el agente sanjuanino que se masturbó en la calle

“Desde la conducción institucional, bajo la órbita del régimen del que se nutre esta policía de San Juan, no quiero explayarme ya que hay un sumario administrativo, no está acorde a lo que un funcionario policial debe ejercer, su conducta debe apegarse al régimen policial”, opinó sucintamente el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, sobre el caso de un agente que fue captado por las cámaras del sistema CISEM masturbándose en la vía pública días atrás. El policía, de quien no se informó la identidad, pertenecería a la Comisaría 17ma de Chimbas y fue suspendido en sus funciones e iniciado un sumario investigativo.

“Es una conducta que se debe analizar, que se debe observar desde el ámbito administrativo y la cual concluirá quizá con una sanción disciplinaria o una medida segregativa que puede ser cesantía o exoneración. A este caso puntual no lo puedo analizar en profundidad porque lo estaría prejuzgando y hay un sumario administrativo en curso”, opinó Martínez en diálogo con Tiempo de San Juan.

Martínez detalló que el sumario está tramitándose en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión y que no hay fecha de resolución. Aclaró que bajo la ley se trata de una contravención lo que se investiga y dentro de la fuerza es una falta al régimen disciplinario provincial.