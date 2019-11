Una camioneta no pudo evitarlo y se incrustó en un bache en Concepción

Durante la noche de este martes, un hombre viajaba en su camioneta por Avenida España, en Concepción, Capital, se cruzó con un colectivo de frente, lo habría encandilado y eso habría provocado que el hombre perdiera el control del vehículo y cayera al enorme bache que está en la calzada.

Afortunadamente, iba con el cinturón de seguridad puesto, por lo que no sufrió heridas de ningún tipo. El utilitario sufrió algunos destrozos en su parte delantera. Aparentemente, la caída fue a baja velocidad ya que el conductor logró visualizarlo y, previo a caer, comenzó a pisar los frenos. Pese a que no pudo evitar caer, la caída no fue a mayores.

El hecho se produjo sobre las 21 del martes. Fue a la altura de la intersección con calle Cortínez.