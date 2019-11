A una semana del 15 de su hija, la encargada del catering desapareció de San Juan

La llegada del cumpleaños número 15 de la única hija mujer de una familia sanjuanina era la gran ilusión de todos y para eso llevaban años preparándose. Los padres de la chica y su hermano mayor decidieron contratar los diferentes servicios con tiempo y pagar por anticipado, para asegurarse de que todo iba a ser como habían soñado. Pero a menos de una semana del evento, lo único en lo que pueden pensar es en la bronca y la amargura porque habrían sido estafados.

Es que la familia, que pidió no dar todavía sus nombres hasta que no se resuelva la situación legal, temen haber sido estafados por una mujer que les recibió el dinero para el servicio de catering y a fines de octubre desapareció del radar. Se trata de Natalia Maradona, con quien esta familia firmó un contrato en enero pasado y durante este año recibió $40.000 como pago por la comida del evento.

"Dejó de contestar, la buscamos en su casa, donde nos habíamos reunido antes, y no apareció, aunque estuvimos ahí varios días seguidos. Mientras tratábamos de hablar con ella nos enteramos de que había estafado a otras personas y cuando decidí hacer una publicación pidiendo que nos ayuden a buscarla empezamos a recibir mensajes de otras personas a las que había dejado plantadas", contó el hermano de la quinceañera a Tiempo de San Juan. Incluso, la empresa desapareció de redes sociales y no saben dónde vive ahora la mujer.

Cuando decidieron publicar en las redes lo sucedido, les llovieron mensajes y llamadas de otras personas que habrían sido estafadas.

Según estos testimonios, Maradona habría recibido el dinero de otros clientes y luego los dejaba plantados el mismo día del evento. A algunos les prometía sólo la comida, pero la mujer también ofrece sonido, luces y otros servicios para los eventos y luego no aparece, según contó el entrevistado. "A veces para cubrirse reaparece el último día con las cosas así nomás, otras veces ni eso. Sabemos que varías veces ha desaparecido, se va a Mendoza y vuelve un tiempo después y sigue haciendo lo mismo", relato.

Cuando empezaron a llegarles denuncias, los familiares de esta quinceañera incluso le llamaron a la mujer haciéndose pasar por un cliente nuevo. "Al número desconocido contestó y le seguimos el juego. Sigue ofreciendo el servicio y hasta pidió plata para poder asegurar la fecha", aseguró el joven.

Atados de pies y manos hasta el día del evento

Los padres y el hermano de la quinceañera apenas si han podido actuar ante la posible estafa. A pesar de que saben que incluso tiene otras denuncias por no cumplir con los contratos, esta familia sanjuanina sólo puede hacer una exposición en la policía, ya que todavía no se produce ningún delito.

"Tenemos que esperar hasta la fecha, para ver si no cumple o si hace todo a último momento como en otros casos. Ese mismo fin de semana tiene tres eventos, hay una pareja que se casa la misma noche del quince de mi hermana y ellos le han pagado $150.000. Al otro día tiene otro cumpleaños de 15. Estamos en contacto con estas familias y ya hicimos la exposición, pero por el momento no podemos hacer nada más", explicó el hombre. Ahora incluso les recomendaron no dar sus nombres, ya que Maradona podría, al no haber incurrido en un delito todavía, denunciarlos a ellos.

Mientras tanto, la única opción que les quedó fue pedir otro servicio de catering, ya que no querían estar a merced de lo que hiciera la mujer. Por eso tuvieron que contratar a contrarreloj a otra empresa y pagar $50.000. "No nos sobra nada, tuvimos que pedir un préstamo y ayuda a amigos y familiares", contó el joven.