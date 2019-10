¿De qué lo acusan al médico legista de la Policía denunciado por el juez?

POLICIALES

Se conocieron los motivos por el cual juez Juan Pablo Ortega denunció al médico legista de la Policía que ahora es investigado en la Subsecretaría de Control de Gestión por su presunto mal desempeño. Y es que el profesional habría faltado el respeto al magistrado, dirigiéndose a él de forma “ordinaria” y “grosera”, todo porque se quería ir del lugar y supuestamente estaba cansado de esperar, revelaron fuentes del caso.

Fuentes judiciales y policiales indicaron que se trata del médico legista Julio Balmaceda, quien aparentemente ya tuvo problemas con el personal policial. El incidente que protagonizó con el juez del Primer Juzgado Correccional sucedió el 5 de octubre último durante una inspección en un ranchito situado en las calles Pellegrini y 5, en La Bebida, Rivadavia, donde hallaron ahorcada a una joven mamá de 23 años.

Fuentes del caso indicaron que los policías de la Seccional 34ta se hicieron presentes en el lugar e iniciaron las actuaciones judiciales para determinar qué había sucedido, dado que no se sabía si era un suicidio o un crimen. El personal de Criminalística arribó a las 8.20. A eso de las 8.40 llegó el médico Julio Balmaceda y a las 9 hizo lo mismo el juez Ortega, señalaron allegados al caso.

El médico supuestamente no estuvo más de 3 minutos en el interior de la vivienda examinando el cadáver., según las versiones. Después salió y encaró al juez -que hablaba con los policías para interiorizarse del caso- diciéndole en voz alta que se quería ir porque llevaba horas esperando y tenía “muchas cosas que hacer”.

Sobre ésto, el juez señaló en la denuncia que lo trató de una forma “grosera”, “ordinaria” y con falta de profesionalismo. Ante ello, el magistrado pidió al doctor que le informara sobre el examen al cadáver y éste respondió: “Ya la revisé, no tiene nada…", sin dar mayores precisiones. No sólo eso, también le fregó: "me quiero ir, yo tengo muchas cosas que hacer", según fuentes del caso. De hecho se retiró de forma intempestiva.

Eso dejó sorprendido al juez Ortega, que tuvo que llamar al médico forense de turno para concurriera al lugar y examinará el cadáver en razón de que existían dudas sobre la causa de muerte y el médico legista se había marchado. Posteriormente, el magistrado decidió denunciar al doctor Julio Balmaceda en la Subsecretaría de Control de Gestión por su falta de respeto y por no cumplir con sus funciones como legista, revelaron fuentes judiciales.