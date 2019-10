Involucran a un excortista en el caso del comisario que usaba una camioneta secuestrada

La causa contra el comisario que andaba en una camioneta secuestrada y supuestamente la usaba para cuestiones particular, salpicó a un excortista.

Según publicó Diario de Cuyo en la edición de hoy, en medio de la investigación hallaron chats que además de seguir complicando al comisario Gustavo Padilla, el jefe del depósito judicial, y al juez Pablo Flores, también salpicarían al exministro de la Corte, Adolfo Caballero, a otro empleado judicial del que no trascendió la identidad, y al diputado departamental Sergio Miodowsky.

Cabe recordar que el acusado dijo que estaba autorizado por el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, a manejar los vehículos. El problema es que el magistrado no está autorizado para dar ese beneficio. Flores reconoció que su error no haber pedido autorización a la Corte de Justicia y admitió que: “Se me escapó un paso, pero no hay nada oscuro ni espurio en la entrega de ese vehículo”.

Ahora, el juez Flores vuelve a estar bajo el ojo de la tormenta por una serie de chats que encontraron al revisar los teléfonos de Padilla y del depósito de 9 de Julio, entre el comisario y Adolfo Caballero, en ese momento ministro de la Corte de Justicia.

Según publicó Diario de Cuyo, en esos chats, del 2017, Padilla le envió un mensaje al excortista que decía: "Buen día doctor Caballero, soy Gustavo Padilla, amigo de Sergio Miodowsky y de acuerdo a lo que charlamos personalmente el martes 12 de diciembre quería saber si usted sería tan amable de comunicarse con el juez del segundo juzgado, Pablo Flores por la movilidad secuestrada en depósito. Desde ya muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre".

A lo que Caballero le responde: "Necesitan carátula de expediente".

Días después, Padilla volvió a escribirle a Caballero con los datos que le había solicitado, y al día siguiente le envió otro mensaje que decía: "Buenos días doctor Caballero, le comento que el doctor Pablo Flores ya tiene conocimiento pero estaría a la espera de una llamada suya. Le mando un abrazo y que Dios lo bendiga".

A raíz de los mensajes entre Padilla y Caballero, los pesquisas investigan si Flores le entregó la camioneta a Padilla por pedido del excortista Caballero y si el Miodowsky que nombra Padilla es el diputado de Rivadavia, quien además es dueño de una agencia de autos.

Si bien no se revelaron detalles, un empleado del Segundo Juzgado de Instrucción también estaría bajo la lupa.