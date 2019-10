El joven conductor volvió a declarar y sigue afirmando que no iba rápido ni alcoholizado

El pasado 28 de junio, se registró un fatal accidente en la esquina de 25 de Mayo y Díaz, el cual murieron dos personas; una que falleció en el acto, Danilo Castillo de 14 años que estaba siendo trasladado, en una combi, a un centro de salud para que le practicaran la diálisis; y Juan Carlos Oviedo, un jubilado, que falleció al otro día en el Hospital Rawson producto de las heridas que sufrió en el choque.

El conductor del otro auto protagonista huyó y a las horas, personal policial lo encontró, era un joven de 18 años, identificado como Rodrigo Fernando Díaz. Quedó detenido y enviado al Penal de Chimbas, a las semanas declaró ante el juez y dijo que la culpa fue de la combi, que no iba rápido y tampoco alcoholizado (todas las declaraciones: AQUÍ).

Ahora, después de varios meses de ocurrido el hecho, el joven volvió a declarar ante el juez usando su derecho a ampliación de indagatoria y volvió a decir, que no iba rápido y explicó que iba aproximadamente a unos 40km/h; que tampoco iba alcoholizado y que la ambulancia se le apareció de la nada y que no tuvo el tiempo de hacer una maniobra para esquivar la combi, según dijo su abogada defensora Filomena Noriega.

También la letrada dijo, que los resultados de las pericias que tomó Criminalística, no pudieron dirimir la velocidad que iba el joven en su auto Chevrolet Corsa, es decir que no se confirmó si el muchacho iba a gran velocidad o no.

Noriega también declaró que también busca que su cliente sea excarcelado, ya que todavía se encuentra detenido en el Penal de Chimbas. El juez ahora a cargo de la causa es el doctor Eduardo Raed, que subroga en el Cuarto Juzgado Correccional.