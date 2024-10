El médico que publica los videos más tiernos de la provincia

El médico que hoy tiene 42 años, llegó a su profesión por un designio generacional. Su abuelo Luis empezó con la tradición, que luego fue desarrollada por su padre, Gustavo, para después recaer sobre él y su hermano Gustavo hijo. “Somos una familia de médicos. Nosotros somos la tercera generación de ginecólogos. Yo me formé en Mendoza, después trabajé en Buenos Aires y hoy me desempeño en dos clínicas privadas de la Ciudad y un centro de salud de Pocito, donde hago obstetricia y también cirugías ginecológicas, por ejemplo, cirugías de mama, histeroscopia, histerectomias y laparoscopia”, comenta con orgullo el sanjuanino.

image.png

Si bien no tiene una cuenta exacta, dice que en promedio atiende 5 ó 6 partos por semana y que hay detalles que han cambiado mucho desde que comenzó a trabajar como especialista en tocoginecología a la actualidad. “Antes no se permitía sacar fotos ni hacer videos en la sala de partos. Ahora, con ciertas precauciones muchas clínicas lo permiten. Pero va más allá, porque hace unos años no se permitía a los papás acompañar a la mamá en ese momento. En una época, de hecho, se agregó un blindex para que el papá pudiera estar del otro la mirando. Ahora puede entrar, tomar la mano de la mamá y capturar imágenes”, celebra el especialista.

Embed - DR.JOSELUISFELDMAN on Instagram: "Bienvenido al mundo Donato !“¡Que traiga alegría y felicidad a su familia! ¡Felicidades @robgarcia_28 #medicine #doctor" View this post on Instagram A post shared by DR.JOSELUISFELDMAN (@dr.joseluisfeldman)

Es entonces que cuenta que, los padres empezaron a pedir autorización para tomar imágenes y con esas solicitudes y la emoción que le provoca el momento, tuvo la idea de compartirlo en sus redes. Para eso, pide autorización a las mamás, solicita que tomen las imágenes y las comparte junto a mensajes de bienvenida para cada uno de los recién llegados al mundo.

Embed - DR.JOSELUISFELDMAN on Instagram: "¡Enhorabuena por el nuevo miembro de la familia! Que les traiga incontables momentos de felicidad y amor.Felicitaciones a los Papas! " View this post on Instagram A post shared by DR.JOSELUISFELDMAN (@dr.joseluisfeldman)

“Es increíble, porque, por ahora, ninguna me ha dicho que no quiere que comparta los videos, todas han accedido”, reflexiona el doctor.

Y agrega: “Cada parto es una situación única, tanto para los familiares como para los médicos. El sentimiento del famoso apego materno que se ve con el primer contacto que tienen la mamá y el bebé, es único y es increíble. Ese momento en que el bebé se calma en el pecho de su madre, es algo que no se puede describir. Es justamente eso lo que mostramos, esa situación única”.

Embed - DR.JOSELUISFELDMAN on Instagram: "“¡Felicidades por el nacimiento de su hermosa bebé! Bienvenida al mundo Julieta ! Felicitaciones a los Papás ! " View this post on Instagram A post shared by DR.JOSELUISFELDMAN (@dr.joseluisfeldman)

La emoción que se muestra y lo que no sale en fotos

Más allá de que asegura que todos los partos son emocionantes, Feldman recuerda que hubo un caso que lo conmovió de una manera especial. “Se trata de una paciente que era atendida por mi padre. Pero él se jubila en la época de la pandemia y ella continúa conmigo. Buscaba quedarse embarazada hace 10 años y no podía con tratamientos, hicieron de todo. Decidieron hacer un último intento y fue ahí que, milagrosamente, quedó embarazada”, recuerda el médico.

Fue un embarazo de alto riesgo, ya que la mujer tuvo amenazas de pérdida y estuvo 9 meses en cama. “Hizo muchísimo esfuerzo la mamá, porque es una persona re activa. Pero por fin llegó el día del nacimiento y fue todo un acontecimiento, para todos, porque era un embarazo muy buscado y deseado. Nació una nena hermosa y ese caso siempre me quedó marcado. Para mí fue tremendo que lo haya logrado”, confía.

Embed - DR.JOSELUISFELDMAN on Instagram: "" View this post on Instagram A post shared by DR.JOSELUISFELDMAN (@dr.joseluisfeldman)

Sin embargo, también cuenta que hay situaciones que quedan fuera de la cámara. Y es que, hoy en día entran tantos papás a la sala de partos que muchas veces aparece el momento no planeado. “Y sí, existen los casos de los papás que se descomponen e, incluso, se desmayan dentro de la sala de partos. Lo buen es que, como estamos en quirófano, hay enfermeras que los asisten”, cuenta el médico a modo de anécdota.