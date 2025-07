Alamain, el sanjuanino que une periodismo y música para contar la realidad

“La música siempre me ha gustado”, dice con la firmeza de quien encontró en ella un refugio. Sus primeros recuerdos musicales están ligados a los casetes que escuchaba su mamá: Charly García, Green Day, Babasónicos, Attaque 77, los Rolling Stones y Queen. “Siempre muy del palo del rock, aunque también del pop”, aclara.

Durante su adolescencia, la música fue un sostén emocional. “Charly García me marcó muchísimo. Me ayudó a mantenerme lúcido, a enfrentar situaciones difíciles. Le agradezco a la música porque es lo que me permite seguir en pie frente a todos los males del mundo”.

Su paso a la música como práctica no fue inmediato. En 2018 se inscribió en un instituto de canto y comenzó a estudiar formalmente. Así llegaron sus primeras experiencias en público, cantando en ferias y bares. Un año después empezó a vincularse con la producción musical, y en 2020 lanzó su primer tema: Prendido. “Es un homenaje a la libertad”, explica. La canción nació de un proceso creativo íntimo: Guillermo llevó un beat a su productor junto con una letra que había escrito. De esa colaboración surgió su debut como compositor.

Embed - ALAMAIN - PRENDIDO (LyricVideo)

Pero si la música le permite expresar emociones, el periodismo le ofrece herramientas para analizarlas. “El periodismo me da una mirada crítica sobre la realidad y eso me ayuda a formar conceptos que luego expreso en mis canciones. Ambas cosas están relacionadas: la música también cuenta lo que nos pasa, solo que con otro lenguaje”, reflexiona.

Aunque por ahora no vive de la música, asegura que tiene un rol fundamental en su vida: “Me sirve para canalizar sentimientos y para manifestar la realidad que veo”.

Cree que tanto el periodismo como la música tienen algo en común: la posibilidad de intervenir en el espacio público. “Me gusta colocar temas en debate, que sean discutidos y generar reflexión. Esa posibilidad de llegar a mucha gente es lo que me moviliza en los dos ámbitos”.