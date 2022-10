Es jachallero, lleva 18 años en Veladero y dijo que la minería le dio una carrera

“Mis inicios se remontan al 2004. No había tenido experiencia en la minería, pero operaba camiones comunes. Estuve primero trabajando en la construcción del camino y cuando salió la convocatoria para entrar a Veladero, se hizo en mi pueblo, me anoté. En agosto del 2004 me inicié como operador de camión fuera de ruta y ahora llegué a ser supervisor”, detalló Javier.

working.jpg

El trabajador recordó la sensación de ponerse al lado de un camión fuera de ruta. Claro, se trata de una mole que mide ocho metros. El primer curso de capacitación lo dio un instructor chileno, que les enseñó las partes de la impresionante maquinaria de transporte para luego pasar a la práctica. “Arranqué con el camión fuera de ruta, después aprendí y seguí operando equipos. He aprendido a operar todos los equipos de mina: topadoras, topadoras neumáticas, los patos que le decimos en la mina, cargadores chicos y me perfeccioné en el cargador frontal, el más grande de Veladero”, explicó.

La mina está a 4.500 metros de altura pero no le resultó difícil aclimatarse. Cree que tiene que ver haber nacido en Jáchal, que se encuentra más alto que otros lugares de San Juan.

casco.jpg

Trabajando estudió la Tecnicatura en Higiene y Seguridad. Se recibió en su Jáchal natal. Hoy en día, cuando mira su trayectoria no duda en decir que la minería le dio una carrera a pesar de que nunca pensó que podía trabajar como minero. “Hoy mi función pasa por encargarme de controlar todo lo que es carga y transporte en el corazón de la mina. Somos los que iniciamos la cadena de la producción de oro”, expresó.

mina.jpg

El régimen de trabajo de Javier es de ocho por seis días de descanso, pero durante 17 años estuvo catorce por catorce. “Nosotros sentimos que Veladero es nuestra segunda familia, se trata de llevar bien la convivencia, es la única forma de estar acá arriba. El desarraigo es duro, la mitad de nuestras vidas es en la mina. Cuando entré era soltero, ahora soy padre de familia, soy padre de tres chicos, es fundamental el apoyo que tenés abajo”, dijo.

“La minería me ha dado una carrera, no me imagino haciendo otra cosa, tengo 43 años, me queda mucho tiempo para seguir y que los nuevos proyectos se concreten y esto pueda seguir funcionando”

A lo largo de estos años, Javier vivió muchas experiencias en la mina que recuerda hasta el día de hoy. La pandemia fue uno de esos momentos como así también permanecer 21 días en el campamento por un temporal. “En el 2015 nos quedamos 21 días, nevó muchísimo ese año, fue complicado, pero se logró llevar adelante con todo el grupo. No hubo incidentes, nada hasta que volvimos a nuestras casas. Juega un rol importante la cabeza, estar con los compañeros, uno tiene cierta programación para estar cierta cantidad de días. Hay motivarlos a los compañeros, hay que explicarles que todo pasa. Con la pandemia fue impresionante, la mina estuvo sin actividad durante 20 días, empezó a subir gente de a poco. Me tocó estar y ver todo vacío y parado, se hacía sentir”, recordó.

pandemia.jpg

A pesar de llevar tantos años trabajando en el medio de la naturaleza cordillerana, sigue sorprendiéndose cada vez que arranca la temporada de invierno y todo se tiñe de un imponente blanco.

Para cerrar, el minero les dio un consejo a los jóvenes sanjuaninos. “Si tiene la posibilidad de estudiar una carrera que se asocie a la minería que lo haga, ingeniería en minas, que no se van arrepentir, que el auge de la minería estamos en pleno desarrollo es una buena oportunidad para los jóvenes que se metan en la actividad”, finalizó.