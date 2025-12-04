jueves 4 de diciembre 2025

Minería

En un guiño al compre local, Vicuña eligió a una empresa sanjuanina para un contrato jugoso: quién es y qué hará

La minera Vicuña adjudicó a una firma sanjuanina una de los contratos más relevantes: brindar alimentación, hotelería y limpieza en alta montaña. También informó sobre otra licitación.

Por Elizabeth Pérez
Reconocida empresa sanjuanina fue seleccionada por Vicuña para operar servicios clave en el campamento de alta montaña durante los próximos cinco años.

Directivos de Vicuña y de la empresa ganadora de la licitación. 

En un contexto de fuerte expectativa por parte del sector proveedor sanjuanino, Vicuña informó que una empresa local resultó ganadora de la licitación para ofrecer el Servicio Integral de Alimentación, Hotelería y Limpieza a los mineros, uno de los contratos operativos más relevantes para la etapa actual del proyecto.

La decisión recayó en la empresa Caterwest y según informó la minera se produjo tras un proceso iniciado en julio, que incluyó visitas a sitio, rondas de consultas técnicas, evaluación de propuestas y -por primera vez- una ronda de negocios presencial con proveedores de Iglesia, Jáchal y Guandacol.

Un contrato estratégico

Según detalló Vicuña, timoneada en forma conjunta por BHP y Lundin; participaron más de 260 proveedores locales en las reuniones de negocios, lo que según expresó “fortalece la competitividad y la transparencia del proceso”.

El contrato tendrá una vigencia de cinco años, y, de acuerdo con la compañía, la adjudicataria trabajará en conjunto con Vicuña para fortalecer capacidades y ampliar la integración de proveedores de la región.

“Vicuña representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo de San Juan, y trabajar con empresas locales es esencial para construir un proyecto con identidad regional”, sostuvo Ron Hochstein, CEO de Vicuña.

En la misma línea, José Morea, Country Director para Argentina y Chile, destacó que la elección de una firma sanjuanina “demuestra que el desarrollo local no es un concepto abstracto, sino un compromiso que se refleja en decisiones concretas”.

Desde el área de Abastecimiento, Frank Cappadoro resaltó que la propuesta de Caterwest se impuso por su “plan de trabajo sólido, experiencia operativa en entornos exigentes y una estrategia clara de integración de proveedores locales”.

La definición llega en un momento clave. Este año se caracterizó por fuertes cuestionamientos de parte de cámaras mineras locales a las contrataciones de Vicuña, sobre todo a empresas chilenas. Esto había generado inquietud entre empresas provinciales que pedían mayor protagonismo en la cadena de valor.

La adjudicación a Caterwest aparece, así como un gesto concreto hacia una mayor participación local. Con esta decisión, la compañía busca reafirmar su compromiso de territorialidad y avanzar hacia las próximas etapas de desarrollo con una presencia creciente de empresas sanjuaninas en servicios claves dentro del proyecto.

Reprograman otra licitación

En paralelo, la compañía anunció una actualización en los plazos de la licitación de Drilling (perforación), lanzada en septiembre de 2025. La nueva fecha prevista para la adjudicación será mayo de 2026 y desde la minera explicaron que el ajuste tiene por objetivo alinear los hitos clave del proceso con el programa operativo de la empresa, reforzando la transparencia y la rigurosidad del procedimiento.

Agregaron que este cambio no afecta la validez ni el avance sustantivo de la licitación. “El equipo de Contratos continúa con la evaluación detallada de las propuestas y con la gestión técnica de las consultas”, dijo Vicuña en el comunicado y reiteró su compromiso con la integridad del proceso y con el cumplimiento de los estándares regulatorios aplicables.

Sobre la licitación

La compañía puso en marcha este proceso para contratar un servicio de perforación diamantina, clave para la Campaña de Exploración 2026, que será determinante para el avance del proyecto integrado.

El objetivo es ejecutar un plan intensivo de perforaciones en los depósitos Filo del Sol y Josemaría, tanto en Argentina como en Chile, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las invitaciones formales fueron enviadas a empresas de ambos países, identificadas por el área de Abastecimiento, y se notificó también a las cámaras de proveedores mineros de San Juan.

Todas las etapas previas -documentación, preguntas, visita técnica y recepción de ofertas- fueron completadas y validadas. El reajuste actual responde a la necesidad de sincronizar los hitos decisorios con las necesidades operativas del programa de perforación.

Temas
