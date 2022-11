Zaira Nara y Paula Chaves rompen su amistad de años por un hombre: qué pasó

paula chaves.jpg Facundo Pieres y Paula Chaves fueron novios.

Parece ser que Zaira no tuvo mejor idea que entreverarse con el ex de Paula y se desató el escándalo. Según informaron varios portales de espectáculo, Zaira lleva meses viéndose con Facundo Pieres y esto no le ha gustado para nada a Paula y tampoco al círculo de amigas de ambas.

Una de las que ya tomó partido en las últimas horas es Mery del Cerro, que solía formar parte del trío que habían armado las chicas. En Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó que la cosa está tan mal entre las chicas que Mery ya decidió rechazar a Zaira y quedarse con Paula.

Mery del Cerro.webp Mery del Cerro, Zaira Nara y Paula Chaves eran muy amigas.

“El rompecabezas se arma así: Paula Chaves salía con el polista Facundo Pieres hace años, ahora sale Zaira con él, Paula Chaves no le habla más a Zaira porque está saliendo un ex y eso no le cae bien. Y Mery del Cerro, que es amiga, se pone del lado de Paula, que no le habla más a Zaira”, contó Rodrigo Lussich.

Fue en este contexto que las amigas se encontraron en un boliche y Mery del Cerro la hizo corta. Le dio vuelta la cara. “Parece ser que hubo una cuestión con una acción que hizo una para una marca, pero, en concreto, están próximas a hacer un viaje Paula y María al cual Zaira no fue invitada”, cerró Luli. Amistad terminada.