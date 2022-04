¿Zaira Nara tiene nuevo amor?: tras la crisis con su marido, un conocido polista la cuidaría

Tras varias semanas de rumores que hablaban de una fuerte crisis entre Zaira Nara y su marido Jakob Von Plessen finalmente se separaron, aseguran los periodistas de espectáculos. Y se agrega un dato más, ya que la modelo estaría comenzando un romance con otro polista. Yanina Latorre, en LAM, confirmó esta noticia.

El nuevo amor de Zaira sería Facundo Pieres, un conocido para las famosas ya que tiene historia sin ir más lejos como ex novio de Paula Chaves, mejor amiga de la hermana de Wanda Nara. Ambos atraviesan momentos similares, ya que se separaron hace poco.

Facundo Pieres, el nuevo amor de Zaira Nara

"Estoy buscando la foto que no me están queriendo dar, es un círculo muy cerrado", explicó Yanina sobre el noviazgo. "Él está separado desde hace poco, tiene dos hijos muy chiquitos pero no los vieron juntos en ese ambiente", aclararon desde el panel.

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían conocido en Miami, cuando la modelo viajó en medio de la crisis con su esposo. Los rumores de separación comenzaron cuando se reveló que el polista ayudó a que Mauro Icardi se encontrara con la China Suárez cuando las hermanas estaban en Italia.

Trascendió además que hace meses que la conductora no lleva su alianza. Pero de igual forma Zaira sigue aclarando que no está separada.