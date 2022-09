Zaira Nara enfureció en vivo y le paró el carro a un notero

No se sabe portar bien

No se sabe portar bien Mauro Icardi se mete en problemas con Wanda Nara por una morocha

"¿Cómo fue el viaje con tu hermana?", arrancó el periodista. Ahí pudimos ver las primeras caras de Zaira. "Bien, re lindo. Mucho trabajo", respondió.

Después de la calma, vino la incomodidad. "¿Le preguntaste a Wanda si se separó de Mauro?". "No chicos, hay cosas que yo no necesito preguntar. No tengo que preguntar ciertas cosas, porque estamos todo el tiempo hablando de todo", reconoció Zaira Nara.

"Se especuló mucho. Estuvieron juntos en Miami", siguió insistiendo Guatti. Ese fue el límite de la modelo que respondió con exabrupto incluído. "No sé, decilo vos. Están buscando mier.... Los viste lindos, y yo también. Divinos. Felices", se despachó contundente.

"Me molesta que me pregunten tanto por una relación que es ajena. No hablo de la mía, mirá si voy a hablar de la de mi hermana", cerró visiblemente molesta con el notero.

Wanda Nara, mientras tanto, tuvo que viajar de emergencia a Turquía para instalarse en el nuevo club donde jugará Mauro Icardi. En Argentina, cuando regrese, deberá enfrentar varios escándalos. Primero la demanda de su empleada doméstica que la denunció por trata de personas y la segunda es el enojo de la producción de Quién es la máscara que no se tomó para nada bien su viajecito improvisado.