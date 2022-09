Natalia Oreiro revela cómo se lleva con la complicada Wanda Nara

Wanda Nara no es una mina fácil, a eso lo sabe todo el mundo. Desde la gente que trabajó con ella, hasta sus ex sostienen que se trata de una persona intensa que no siempre es la más comprensiva con el resto. Es por eso que, desde que su proyecto laboral con Natalia Oreiro puso primera, los rumores de que las chicas se llevan muy mal no tardaron en aparecer.

Fue la panelista Yanina Latorre la que dio la primera versión que decía que a Natalia Oreiro la pone muy incómoda el "poco profesionalismo" de Wanda Nara.

Ante este panorama y con un programa que es la gran apuesta de Telefe para 2023, Oreiro decidió salir a aclarar los tantos y contar cómo se lleva realmente con la esposa de Mauro Icardi.

wanda nara y mauro icardi.jpg

"Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", dijo la uruguaya en diálogo con la Revista Paparazzi.

Las cosas no son como todos las imaginábamos, según Oreiro, y ella sostiene que todos los compañeros de Quién es la máscara bancan a Wanda a pesar de su complicada agenda laboral.

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró tajante la Oreiro. Caso cerrado señora.