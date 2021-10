Natalia Oreiro "se chapó" a Carlos Baute en pleno show:¿Ricardo Mollo ya fue?

Natalia Oreiro y Carlos Baute, sin dudas, protagonizaron la anécdota de la noche. Después de una hermosa interpretación de una canción que sin dudas está en los oídos de muchos fans, se chapó a en el medio del escenario de los reconocidos Premios Platino.

Frente a una gigantesca audición que los aplaudió de pie tras su presentación. Y eso generó un montón de rumores fuera de escena ya que aludían a que había un cierto amorío pero que inmediatamente cayó.

Inmediatamente se desmintió el mito de que podría ser un nuevo rumor. Nati sigue muy enamorada de Ricardo Mollo, con quien vive mitad Uruguay mitad en Buenos Aires, pero con quien comparte el amor de su hijito Atahualpa.

“Esto no estaba ensayado. Me ha gustado, me ha gustado. Buenos noches. Gracias por existir a los Premios Platino, que deberían haber existido desde hace muchos más años”, dijo Baute tras una escena que no esperaban que sucediera.