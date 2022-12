Zaira Nara destroza a Wanda y Mauro: "Ya no les creo"

mauro icardi y wanda nara.jpg

Consultada al respecto, Zaira dejó entrever su fastidio sobre el tema. "Te juro que no les creo nada", le dijo la modelo al cronista del programa de espectáculos.

Cuando el periodista le preguntó si oficialmente Wanda había vuelto con Icardi ella dejó más dudas que certezas. "No tengo ni idea. Supongo que sí".

Entonces, ahí explotó de risas: "Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan", remarcó.

Mauro Icardi borró todas las fotos con Wanda

El que sí no se tomó para nada bien el regreso de Wanda a la Argentina fue Mauro Icardi. Es que en los medios circuló la versión de que la rubia se había reencontrado con L-Gante, Icardi estalló.

Lejos de reaccionar como una persona adulta lo único que atinó a hacer es borrar todas las fotos que tenía con la mayor de las Nara.