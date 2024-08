Yuyito González habló tras el beso con Javier Milei: qué dijo

Repercusiones La súplica de Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso público con Javier Milei: "No queremos el ch..."

Horas después, en su ciclo Empezar el día (Canal Magazine) Amalia confirmó en qué instancia se encuentra el vínculo con el líder libertario. Ante la consulta de sus compañeros de piso sobre si estaba contenta y de novia, respondió sin dudar: “Estoy de novia. Sí”. Y luego amplió sobre el término y el tipo de relación. “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. ¿Es hermoso, eh? Y está bueno intentarlo también”, dijo sobre Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/stanleybostero/status/1823728359001722909&partner=&hide_thread=false Yuyito Gonzalez confirma que está de novia con el presidente Javier Milei. pic.twitter.com/smI5358RtX — Stanley del 56% (@stanleybostero) August 14, 2024

La exvedette además fue consultada sobre si se veía pasando por el altar. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es como hoy el objetivo, pero yo creo que si uno en una relación de pronto no sé, la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, aseguró dejando la puerta abierta a la formalidad.

FUENTE: Infobae