Yanina Torres reveló que muchos hombres la llaman para contratarla como acompañante

Yanina Latorre regresó esta semana a LAM después de algunas semanas de vacaciones y, en medio de una entrevista a varios ex Gran Hermano, reveló que recibe muchas ofertas para trabajar como acompañante o “escort”, como se conoce a esa ocupación.

La esposa de Diego Latorre, que suele ser muy crítica sobre las situaciones de infidelidad entre integrantes de la farándula, reveló que su teléfono fue divulgado por una página en la que se publicitan este tipo de servicios.

POR QUÉ LLAMAN A YANINA LATORRE PARA PEDIRLE PASAR LA NOCHE CON ELLA

“¿Es un deshonor ser escort, chicas?”, increpó Yanina a sus compañeras, y cuando le dijeron que si no ejercía esa ocupación no estaba bien que la confundan, ella agregó: “Yo estoy publicada en una página de ‘escorts’ y todos los días me piden presupuesto”.

“Pero vos sos ‘escort’ y por eso estás acá sentada”, bromeó De Brito. “Yo estoy publicada y recibo todas las mañanas mensajes, y los tengo a todos archivados y los voy a publicar a todos por paje…”, adelantó la panelista.

“No los voy a publicar porque ni saben que soy yo”, agregó Yanina. “Todos estos son los pajeros que todos los días me piden presupuestos ‘¿a cuánto el pet...?’”, dijo la panelista, extendiéndole su teléfono a De Brito, y agregando que su número aparece en una página junto al torso de una modelo desnuda llamada “Tania”.

“Ya mandé carta documento a la página porque me están enloqueciendo. Imaginate que me mandan mensajes a las cuatro de la mañana”, se quejó la panelista.