Yanina Latorre reveló el gran secreto de Luciana Salazar

La panelista de LAM no tuvo piedad con la modelo: “Perdón la palabra, pero el tipo le debe pedir perdón todos los días a su miembro”.

La diva agregó: “¡No se la puede sacar de encima! Todos los días le sube fotos, todos los días le manda notas. El tipo se casó, la dejó. No le interesa, no la nombra, no da notas hablando de ella, no sube stories de Instagram. Ella hace eso todo el tiempo y dice que él está despechado”.

luciana salazar y martin redrado.jpg

La panelista aseguró que Martín Redrado no es el padre de Matilda, pero “cuando se separó de ella, le firmó una manutención de 10 mil dólares por mes, que un día se cansó y no se la pagó más”.

La diva cerró diciendo: “Si ella dice que vive de ahorros, en un país en el que todo es cada día más caro, que deje de sacarse fotos y se ponga a dar clases de coaching para que la gente viva como millonaria de ahorros”.

Luciana Salazar habló de su conflicto legal con Redrado.

“Todos los problemas legales que son tediosos, te sacan tiempo, energía. Todo injustamente, pero yo lo hago como una causa que es proteger los derechos de mi hija que es lo que corresponde”, dijo Luciana.

Y afirmó: “Estoy segura que el día de mañana, Matilda, en esos momentos que veía a su mamá cansada, por no decir triste, sé que me lo va a agradecer mucho porque esto es solo por ella”.

Video de Luciana Salazar hablando de su conflicto con Martín Redrado: