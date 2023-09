Yanina Latorre le respondió sin piedad a Carmen Barbieri y redobló la apuesta: "Tu hijo..."

“¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!?”, arrancó su descargo la diva.

Carmen Barbieri remarcó: “¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar?”.

En ese punto, empezó a insultar, frente a las cámaras, a Yanina Latorre: “¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos?”.

Y, picante, recordó: “Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te engañaron. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor”.

La diva cerró diciendo: “¿Quién sos? ¿Cuál es tu apellido? Porque Latorre es el apellido de tu marido. ¡Y ahora yo te voy a hacer un juicio a vos! ¡A vos!”.

Carmen Barbieri furiosa con Yanina Latorre: "Decís que me burlaba de Sofía Aldrey"

La respuesta de Yanina Latorre

La panelista de LAM salió a contestarle a su colega: “No me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos desde tu lugar de conductora de televisión decís ‘estúpida’, ‘tarada’, ‘cornuda’, eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad, te hacés la copada y no sos copada”.

“Si te sacaste, Carmencita, eso habla más de vos que de mí. ¿Quién soy yo? Yanina, con eso a vos te alcanza y te sobra. Siempre me tiran con eso del apellido y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, remarcó Latorre.

Y, luego mirando a su compañera Nazarena Vélez, agregó: “Y está Naza acá, que cuando pasó toda la denuncia de tu hijo contra Barbie Vélez me dejé manipular por vos. Me hacían creer que Barbie era una loquita y una tóxica y yo como una tonta inmolándome por vos y por tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador, y me tengo que fumar a tu hijo que hoy en Twitter me diga: ‘Años de mentira’. Sí, pobre, mintiendo en contra de Nazarena, porque me operaron y yo les creí. Vos lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo y te creí”.

La panelista afirmó: “Me mandaron los chats de Barbie donde ella daba la sensación de quedar como una tóxica y ella, tóxica o no, acusaba a tu hijo de golpeador y yo lo defendí hasta el día de hoy. Así que no me hables de hostigamiento ni de mentiras porque lo único que le hice a tu familia fue ayudarla. Pero este año me llama un día a las 7 de la mañana Sofía Aldrey, me cuenta esta historia y me pide que la cuente. Yo no traicioné a nadie, Federico no se enojó, no me llamó en todo el año y vos lo usaste todo el año en tu programa”.

Latorre cerró su descargo diciendo: “Hoy le escribí a Sofía y le pregunté si se hablaba con vos, y me dijo: ‘No solo que nunca más me llamó, sino que me bloqueó el primer día’. ¿De qué amor hablás?”.