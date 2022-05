Ya hablan de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la prueba

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no va del todo bien y todo se debe a la exposición que ha tenido la pareja en las últimas semanas. Como para sumar un drama a los tórtolos, Camila Homs viajó a España con sus hijos para que vean a su padre. Culebrón.

Fue Estefi Berardi la que aportó información al respecto en "Mañanísima", junto a Carmen Barbieri. "A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre ha tenido novios que no venían con una historia detrás", explicó Berardi.