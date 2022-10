¿Y Rusher? pillaron a la China con un famoso cantante

“Es la primera colaboración entre los dos y, si no me equivoco, desde que La China se lanzó como cantante, es el primer hit que va a armar con un artista tan popular y tan consagrado como El Polaco”, sostuvo la también panelista. “Es la primera colaboración entre los dos y, si no me equivoco, desde que La China se lanzó como cantante, es el primer hit que va a armar con un artista tan popular y tan consagrado como El Polaco”, sostuvo la también panelista.

Luego de confirmar la noticia del tema que lanzará, la panelista puso en la mesa otra posibilidad entre los artistas. Fernández contó que la también actriz y el cantante de cumbia “ya grabaron imágenes de lo que va a ser el video”.

“Esta es información que nos pasaron los vecinos de Banfield”, agregó. En este sentido, Rodrigo Lussich adelantó: “Le sacamos las pistas y fuimos directo a la resolución de esta mezcla explosiva”. Y lanzó picante: “Sabiendo sus pasados y antecedentes, tenemos miedo de que terminen en lo que mostraba el punto nueve, en una cama revolcados”.

A lo que Luli Fernández recordó la colaboración de Rusherking y Dread Mar I en Perfecta, la canción que le dedicó a La China Suárez y sostuvo: “En esta oportunidad, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer una canción con Rusher ella decía que no lo pensaron. Esto es lo que se va a armar, es lo que se va a lanzar. Está preparado, listo y dicen que va a ser un hitazo”.