Wos se llevó el Premio Gardel de Oro: todos los ganadores

"Una de las cosas más lindas que me dio la música es poder hacer esto con gente que quiero un montón, es una locura estar recibiendo esto en un lugar multitudinario cuando el disco nació en un momento más raro de pandemia, con la incertidumbre. Pero la música en ese momento fue la luz, confiemos en lo que hacemos, confiemos en la música, no nos distraigamos con espejitos de colores. Aguante con lo que está pasando con la música argentina", dijo Wos al finalizar su discurso.

Todos los ganadores

Gardel de Oro (Álbum del año)

Oscuro éxtasis, Wos

Canción del año

“Miénteme”, Tini y María Becerra

Premio a la trayectoria

Alejandro Lerner

Grabación del año

“Mafiosa”, Nathy Peluso

Mejor álbum de música urbana

Parte de mÍ, Nicki Nicole

Mejor álbum grupo de rock

Al parecer todo ha sido una trampa, Airbag

Mejor álbum de rock alternativo

Oscuro éxtasis, Wos

Ingeniería de grabación

Oscuro éxtasis, de Wos

Mejor álbum grupo pop

Souvenir, Miranda

Mejor álbum artista pop

El amor de mi vida, Abel Pintos

Mejor álbum pop alternativo

Pitada, Emmanuel Horvilleur

Mejor álbum artista de rock

La dirección, Conociendo Rusia

Mejor álbum canción de autor

Desafío guerrero, Luna Sujatovich

Mejor álbum en vivo

Atrevido en vivo, Trueno

Mejor nuevo artista

Tiago PZK, Flow De Barrio

Mejor álbum de folclore

Soy semilla, Flor Paz

Mejor álbum de dúo o grupo de folclore

Vidala para mi zamba, Eva y Nadie

Mejor álbum de folclore alternativo

Regreso, Orozco - Barrientos

Mejor disco de Jazz

Ontology, Roxana Amed

Mejor álbum de chamamé

Mario del Tránsito, Las hermanas Vera

Mejor álbum conceptual

El Disko, Ca7triel

Mejor álbum tropical

Herencia, Nico Mattioli

Mejor grupo tropical

El tiempo y la serenata, La Delio Valdez

Mejor álbum artista de cuarteto

Historias Cantadas 3, Ulises Bueno

Mejor álbum grupo de cuarteto

Universo paralelo, La K’onga

Mejor álbum de reggae/Ska

Nonpalidece – Nonpalidece

Mejor álbum de música electrónica

=EP8 – Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki

Mejor álbum de música clásica

Piazzolla, obras desconocidas para piano solo, Natalia González Figueroa.

Mejor álbum orquesta o grupo de tango y/o instrumental

100, Escalandrum

Mejor álbum artista de tango

La Caldera, Julieta Laso

Mejor álbum de música infantil

A cocochito, Canticuénticos

Mejor álbum de rock pesado / punk

La cura, Arde la sangre

Mejor álbum , fusión, instrumental, world music

Desafío guerrero, Luna Sujatovich

Mejor álbum banda de sonido de cine / televisión / producción audiovisual

Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro, Santiago Motorizado

Mejor colaboración de música urbana

“Cambiando la piel”, Wos feat. Nicki Nicole

Mejor álbum canción pop

“Miénteme”, Tini & Maria Becerra

Mejor canción de rock

“Que se mejoren”, Wos

Mejor canción tropical

“Noche de cumbia”, Los Palmeras y La Delio Valdez.

Mejor canción de cuarteto

“Universo paralelo”, La K’onga y Nahuel Pennisi

Mejor canción de tango

“Otra china muerta”, Patricia Malanca.

Mejor canción de folclore

“Amor fugaz”, Destino San Javier y Los Tekis

Mejor canción de música urbana

“Dance Crip”, Trueno

Mejor videoclip largo

Noche de Cumbia, Conurbana Audiovisual, por vídeo de Los Palmeras y La Delio Valdez

Mejor videoclip Corto

Dance Crip, Director/es: El Dorado & Lucas Vignale

Mejor colaboración

Tu amor, Palo Pandolfo, Santiago Motorizado e Hilda Lizarazu

Mejor colección de catálogo

Presentación Artaud, Vol. 2 (En Vivo en Teatro Astral, 1973)

Mejor diseño de portada

La Dirección, Diseñador/es: Alejandro Ros y Guido Adler

Productor del año

Facundo Yalve por Oscuro éxtasis, de Wos