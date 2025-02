Wanda Nara y L-Gante, del romanticismo a la eliminación: el loco episodio que vivieron

A través de su cuenta de Instagram, ella publicó una captura de pantalla de una conversación con su pareja. En la imagen se veía el extenso poema que el cantante de cumbia 420 le dedicó, en el que expresaba su amor con palabras cargadas de ternura.

“En el jardín de mi alma, donde el amor florece, hay una rosa, la más bella, que mi corazón merece”, comenzó su relato el cantante, que dejó sin aliento a la receptora del mensaje. Tras ello, el texto continúa: “Tus ojos, luceros que guían mi camino, tu sonrisa, sol que ilumina mi destino. Tu voz, melodía que acaricia mis oídos, tus manos, caricias que sanan mis sentidos”.

image.png El poema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

La declaración de amor continúa con expresiones como: “Tu alma, espejo donde me veo reflejado, tu ser, la más hermosa creación que he amado. Eres la luna que me cobija en la noche,el sol que me calienta en el día. Eres la estrella que me guía en la oscuridad, la brisa que me refresca en la sequía".

Sin abandonar el tono de todo el relato, el poema culmina con: “Eres la mujer que me inspira a ser mejor, la que me impulsa a alcanzar mis sueños. Eres la que me hace creer en el amor,la que me enseña a vivir sin empeños. Te amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón. Te amo hasta la eternidad y más allá, porque eres mi más grande bendición”.

La publicación no tardó en volverse viral. Los seguidores de la pareja celebraron el gesto del cantante, al destacar el lado más romántico de L-Gante, quien dejó de lado su imagen de chico rudo para abrir su corazón a Wanda con palabras profundas y emotivas.

La empresaria, lejos de ocultar su emoción, aseguró que pese a la demostración de amor, ella es aún más romántica que él. Pero cuando parecía que el momento tierno se convertiría en la anécdota del día, un giro inesperado lo cambió todo.

La eliminación para L-Gante

image.png La cuenta de Instagram de L-Gante continúa bloqueada

Pocos minutos después de compartir el poema, Wanda sorprendió con una nueva publicación, pero esta vez cargada de indignación. Se trataba de una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de L-Gante, en la que se veía claramente que su perfil había sido dado de baja.

El mensaje que aparecía en la pantalla decía: “Se produjo un error”, una notificación que indicaba que todas las publicaciones del cantante habían desaparecido sin previo aviso.

La reacción de Wanda no tardó en llegar y fue tan directa como enigmática. Sin dar nombres, lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos:

“Adivinen quién pagó para cerrar esta cuenta”, escribió, acompañando sus palabras con un emoji con los ojos mirando hacia arriba, dejando en claro que sospechaba de alguien en particular.

Lo cierto es que, hasta el momento, ni L-Gante ni su equipo emitieron un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la empresaria sigue firme en su postura y deja entrever que no se trata de una coincidencia.

FUENTE: Infobae