Muestran los chat nunca antes vistos entre la China y Wanda Nara: "Yo no sabía que estaba loco"

Es que la panelista de LAM se cansó de Icardi y de la China y decidió mostrar los chats nunca antes vistos en los que la actriz le cuenta, con lujo de detalles, a Wanda Nara cómo fue el encuentro en París que derivó en el divorcio de la mediática y el futbolista.

En Twitter, Yanina Latorre se volvió tendencia de inmediato pero también lo fueron la China y Wanda porque nadie se explica cómo es que "la nipona" le reveló a Nara todos los detalles del encuentro con total frescura y hasta se animó a darle consejos maritales como "hagan terapia de pareja". Tremendo.

PRENDIÓ EL VENTILADOR: Yanina Latorre PUBLICÓ TODOS LOS CHATS entre Wanda Nara y la China Suárez



Cc #LAM en América TV

El culebrón sigue sumando capítulos pero esta vez pudimos ver cosas que nunca antes se habían mostrado, de antes que Wanda bloqueara a la nueva novia de Icardi.

En uno de los textos publicados por la periodista de espectáculos, se puede ver cómo la China le dice a Wanda que Icardi la ama y hasta la propone enmendar sus discusiones y volver. También le revela que cuando se encontraron en París no tuvieron relaciones porque ella estaba "indispuesta". Wanda, por su parte, le reenvía su conversación con Icardi donde el futbolista le dice que no pudo concretar porque no tuvo una erección. Tremendo. Mirá y sacá tus propias conclusiones:

