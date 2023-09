Wanda Nara volvió a hablar de su salud y confirmó su próxima participación en TV

A través de sus historias de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores, la mediática se tomó una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. Junto con la foto, Wanda escribió: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, sostuvo preocupada por la situación.

Además agregó: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”, sostuvo reflexiva y cerró con entusiasmo: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, concluyó. Hasta el momento, lo que se sabe públicamente es lo que contó la conductora en diálogo con Telefe Noticias, donde afirmó que estaba atravesando una enfermedad y que iba a realizar un tratamiento con Fundaleu.

“Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud”, había dicho Nara en la entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

A través de las redes sociales del Bailando italiano compartieron un video de Wanda hablando de su incorporación al certamen. En realidad es más que nada una denuncia contra la conductora por olvidarse de ella. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí”, explicó. “Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, dijo la conductora y empresaria argentina.

“Milly” es Milly Carlucci, histórica conductora del formato en Italia desde el 2005. Desde la cuenta oficial del Bailando italiano salieron a bancar a la conductora y explicaron que en realidad, Carlucci no se olvidó de Wanda, sino que era la gran sorpresa del certamen. Entre las figuras confirmadas aparecen nombres tales como Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Lino Banfi y Ricky Tognazzi.

Esta no es la primera vez de Wanda Nara en el certamen italiano. En el 2022, la mujer de Mauro Icardi participó del programa como bailarina de una noche, junto al bailarín Antonio Berardi. En esa oportunidad, bailó bachata. Y en el 2011, la mediática participó del Bailando argentino junto al bailarín Pier Frtizche, uno de los más recordados del certamen y que, lamentablemente, murió en el 2018, a los 42, tras haber padecido una dura enfermedad.

