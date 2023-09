Wanda Nara: le preguntaron si saldría con una persona sin plata y no dudó su respuesta

“¿Estarías con una persona que no tuviera tanto dinero, pero que te amara?”, preguntó un usuario. Sin dudarlo, Wanda aseguró que la riqueza no es algo que tenga en cuenta para elegir a sus parejas: “Obvio, lo único y lo más importante es el amor”. La respuesta de la pareja de Mauro Icardi se da luego de que L-Gante confirmara hace una semana que tuvo un breve romance con ella.

Actualmente, Nara se encuentra en Estambul junto a su marido y sus hijos por lo que no fue contundente sobre el tema públicamente aunque sí dejó varias indirectas días atrás. Primero a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción.”Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, decía el tema. Los usuarios al escucharlo lo vincularon automáticamente con L-Gante.

Acto seguido Wanda subió otro video cantando una nueva canción: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”, dice la letra donde se la vio cantando en modo selfie. Además subió este audiovisual a sus historias de Instagram y escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no podés superar”, remarcando esa parte aunque cabe destacar que a las horas se arrepintió y lo eliminó de ambas plataformas.

Y eso no es todo. En las últimas horas, Wanda también publicó unas fotos en sus redes sociales que sus seguidores enseguida interpretaron como una respuesta al músico. En el carrete de imágenes que subió a su perfil de Instagram y también a sus historias se la pudo ver a la exconductora de Masterchef sentada en la tribuna del estadio mientras su marido juega en el campo de fútbol.

image.png Wanda Nara respondió las preguntas de sus seguidores (Foto: Instagram / wanda_nara)

En ese ida y vuelta con sus seguidores, otro seguidor quiso saber cómo hacía para repartir su tiempo entre la Argentina y el exterior. “Me organizo. Soy muy organizada y dejo todo planeado. Próximamente muchas novedades”, adelantó. Siguiendo con esa línea, explicó que la semana que viene dará a conocer el proyecto en el que está trabajando en nuestro país.

“¿De dónde sacaron tus hijas el amor por los caballos?”, quiso saber alguien más. “Seguramente de mí, que soy quien las lleva cuatro o cinco veces por semana a equitación. A mí me gusta mucho y ellas pasan horas y horas en el campo”, reveló la conductora.

Desde que quedó en libertad, L-Gante cada vez que pudo mencionó a Wanda. Y lejos de desmentir la versión donde se los vinculaba sentimentalmente, el cantante de cumbia 420 confesó que tuvo una relación con la conductora de Telefe cuando ella estaba mal con su marido Mauro Icardi.

También contó cuál fue la reacción de la empresaria cuando se enteró que estaba detenido y aclaró si estuvieron en contacto este último tiempo, ahora que ella regresó con Icardi. “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada, pero le tengo cariño”, sostuvo.

FUENTE: Infobae