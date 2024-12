Wanda Nara volvió a filtrar chats privados con Mauro Icardi: "Te estás yendo de mambo"

Al día siguiente, a las seis y cuarto de la mañana, Colosimo volvió a comunicarse con su excuñado y le dejó en claro lo que sentía a causa de la decisión de su hija mayor de poner fin a su matrimonio después de 12 años juntos. “Buen día Mau, todo lo mejor de corazón, para esta operación en tu rodilla. Te quiero mucho y más que nadie en este planeta, lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija el día en que, hace ya años, contactaste a la China. Esa mujer fue el comienzo del final a una hermosa familia. Wan no pudo, intentó, pero no logró olvidar tu traición”, expresó con dolor la madre de Zaira Nara, quien en más de una ocasión mostró la gran relación que tenía con Icardi.

Ninguno de estos dos mensajes recibió respuesta y una semana después volvió a intentar comunicarse con el padre de sus nietas y nuevamente no tuvo ningún tipo de contestación. A las dos de la mañana Nora se ofreció a hacer de puente entre la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y el deportista. “Hola Mau, ¿cómo andas? ¿Estás mejor? ¿Te duele? Quiero ofrecerme para que veas a las nenas, ellas te aman y te extrañan. Te las acerco donde me digas, entiendo que aún estás en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven. ¡Te mando un abrazo, te quiero!”, fueron las palabras de Colosimo.

Durante el tiempo que Nara estuvo fuera del país, Isabella y Francesca estuvieron a cargo de su abuela, por lo que el martes 17 de diciembre, cuando volvió la dueña de una empresa de cosméticos al país y diez días después del último contacto, hizo un último intento. “Buen día, Mau, llego Wanda quiere llevarte las nenas. Afloja un cambio, es la mamá de tus hijos. Y seremos familia toda la vida. Está enferma Wan, creo que ya te estás yendo de mambo vos, no te olvides de la leucemia y que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu. Quiere que veas las nenas no pongas trabas, ellas no quisieron el fin de semana ir por qué contrataste a la niñera que ellas mismas te dijeron a vos y a Wanda de los malos tratos como La llamas de nuevo”, detalla el mensaje, borrando con una serie de emojis el nombre de la persona en cuestión.

Wanda dejó estas capturas de pantalla durante una hora en sus historias de Instagram y luego las borró. Esta no es la primera vez que hace una cosa así, ya que semanas atrás subió una serie de chats entre ella y La China Suárez, donde expuso todo lo que pensaba la actriz de Pampita. A razón de esto, la actriz de Casi Ángeles tomó acciones legales y se le prohibió publicar contenido de esta índole.

FUENTE: Infobae