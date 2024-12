Wanda Nara y una 'mentirita' a Mauro Icardi que confesó en Bake Off Famosos

Hace meses que Wanda Nara se puso el delantal y no dudó en ensuciarse las manos para entrar a las cocinas de Bake Off Famosos (Telefe). En su rol de conductora, la empresaria no solo formó una relación cercana con los competidores, sino que también abrió su corazón y dio a conocer algunos detalles de su intimidad. En ese marco, la animadora reveló una mentira que le dijo a Mauro Icardi , su exesposo, que dejó a los fanáticos boquiabiertos.

Esto tomó por sorpresa a Verónica, quien no dudó en aventurarse con una particular consulta acerca del deportista. “¿Estás para comer otro budín con Mauro?”, indagó sin filtro ante la anfitriona del certamen, quien dudó un par de segundos antes de responder con sinceridad. “Sí, ¿por qué no?”, expresó, sin dar detalles, respecto a su vínculo con el delantero del Galatasaray y, además, si volvería a mentirle respecto a sus habilidades culinarias a la hora de enfrentarse a las hornallas en su hogar.

No es la primera vez en que Nara se refiere a los entretelones de su relación con Icardi, quien estuvo presente en varias de las grabaciones de este proyecto. En ese entonces, cuando la paz reinaba en su hogar, ella contaba varias vivencias que atravesaron a lo largo de sus diez años de matrimonio. También mencionaba a sus cinco hijos, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesa e Isabella, quienes incluso realizaron una breve aparición en el programa para apoyar a su mamá en su trabajo en la pantalla chica.

En una de las emisiones pasadas, el ciclo se tiñó del espíritu navideño y los competidores se vieron obligados a someterse a una serie de pruebas vinculadas con esta icónica celebración. Este se volvió el momento ideal para que Verónica y Wanda volvieran a charlar en el estudio y contaran detalles de su vida privada. “¿Vos sos de regalar muchas cosas?”, consultó la modelo, a lo que la jugadora admitió: “Sí, para Navidad, me gusta”.

Acto seguido, la hermana de Zaira Nara aprovechó para rememorar una particular anécdota que no pudo sacar del asombro a Lozano en esa emisión. “Me gusta regalar cosas muy pensadas. A Mauro le regalé un caballo. Soy de regalar mucho lo que el otro quiere, lo que necesita”, aseguró la conductora, quien no se lo pensó dos veces a la hora de llevar adelante compras exorbitantes con tal de consentir y cumplir con los deseos de sus seres queridos, en especial los de su futuro exmarido y padre de sus hijas menores.

“Le regalé un chihuahua también, le regalé una camioneta. Hago buenos regalos”, continuó, dejando en evidencia el sinfín de gestos que tuvo con el futbolista. Por su parte, Lozano, con su característico sentido del humor, aprovechó para realizarse una serie de preguntas sobre el caballo que mencionó previamente. “¿Lo trajeron? ¿Dónde está? ¿En Turquía? ¿Dónde está el caballo? ¿Y cómo llegó? ¿En una moto?”, expresó en alusión a las constantes mudanzas que la familia emprendió a lo largo de estos años. Sin embargo, sus dudas quedaron sin respuesta debido a que la competencia debía continuar y las preparaciones estar listas para ser presentadas ante el tenaz jurado.

FUENTE: Infobae