Wanda Nara responde indignada a los que la trataron de "estafadora"

Es que la mujer que acusó a la rubia sostiene que perdió más de 100 mil pesos por los productos que le envió que consiste en unas colas de sirena para Francesca e Isabella, las hijas de Wanda y Mauro Icardi.

wanda nara 2.webp

La mayor de las Nara niega esta negociación y se mostró muy enojada por cómo la escracharon en redes sociales.

“Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas, yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado. Ni tengo idea a quién ni a dónde dicen entregarme las cosas”, aseguró Wanda.

Las colas de sirena para las nenas de hecho sí fueron subidas al Instagram de Wanda pero nunca se etiquetó a la emprendedora que las hizo.

wanda nara 1.jpg

La emprendedora que acusa a Wanda Nara se llama Johanna Kevorkian y sostiene que fue su hija de 10 años la que la convenció de enviarle las colas de sirena para las niñas.

“Esto surgió con mi hija porque ella me pidió si podíamos llevarle a Wanda las colas de sirena, fuimos al shopping cuando abrió su local, le hice caso y fuimos juntas a verla. Ahí me encontré con las personas que la acompañaban, me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquete, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí”, había relatado Johana en diálogo con Mitre Live.

El problema parece estar en que la emprendedora arregló con gente del "entorno" de Wanda y no con la empresaria en sí. La engañaron.