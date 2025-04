Wanda Nara habló de su separación de L-Gante tras confirmarse que él estaba enfermo: "Lo dejé yo"

Luego, aclaró que seguirá en contacto con el músico, quien según lo que trascendió atraviesa un problema de salud:. “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”.

“No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que está en una etapa en la que quiere estar sola y reconoció que le cuesta tener relaciones casuales. “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiero ser mi novia. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, dijo entre risas sin precisar quién le pidió compromiso.

Cuál es el problema de salud que atraviesa L-Gante

En las últimas horas, Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, habló del estado de salud del artista. Días atrás se conoció la noticia de que el referente de la Cumbia 420 se alejará de los escenarios tras recibir un diagnóstico inesperado.

“Estoy en la casa con Elián. Él se encuentra más tranquilo. En la semana le hicieron unos estudios y por los resultados determinaron ciertas cosas de las que él no presentaba síntomas”, comenzó diciendo Claudia en diálogo con Se Terminó la Joda (Splendid AM 990).

Sin embargo, destacó: “Él tuvo unos problemas gastrointestinales y le van a hacer otros estudios para determinar el tratamiento. También un poquito de los riñones, que todo viene a la par con lo gastrointestinal”.

“Y en cuanto a lo cardíaco, es un poco más de cuidado. Él tiene que estar tranquilo, así que está tratando de cuidarse un poco más, y que los demás lo cuiden un poco más de lo normal”, reveló.

Para llevar tranquilidad, Claudia remarcó que trascendieron varios rumores sobre el supuesto diagnósticos, pero aclaró que nada de eso es cierto y que su hijo se encuentra trabajando en los próximos temas para volver mejor.

“Él sigue componiendo y grabando. Son cosas que se presentan en el camino y que con paciencia, fuerza y fe va a salir adelante, seguro. Es un chico joven, con toda la fuerza como para estar de diez muy pronto”, concluyó.