Wanda Nara criticó a Mauro Icardi por pedirle la tenencia de sus hijas: mirá qué disparó

“Mis hijos al otro día fueron al colegio. A las 12, se retiraron con el chofer de la familia y su niñera para dormir en el Chateau. Hubo una piñata con cosas para adultos, pero un horario en el que se encontraban dormidos. Hay imágenes de mis hijos entrando a su hogar”, expresó la empresaria. “Después de las 12, fue un cumpleaños para adultos, que pasamos muy bien con amigos. Ellos esperaron a que soplara las velitas”, sumó, dejando en claro su prioridad de cuidar a los menores a su cargo, pese a las quejas de las abogadas del deportista.

También fue consultada por la decisión de desalojar al padre de sus hijas de su inmueble en el barrio de Santa Bárbara. “No lo saqué para la fiesta, sino porque es mi casa de verano y la usamos. Es mi casa, era un préstamo hasta el 25 y se terminó. Yo soy una persona de palabra. Ni el juez ni nadie de la Justicia me dijo que tenía que hacerlo. Lo hice porque me nació”, destacó la conductora de Bake Off Famosos (El Trece), quien agregó: “Ahora estoy bien. Sigo con mi vida, soy mamá, mis hijos nunca viajan solos porque es el acuerdo que tenemos con Maxi”.

El pedido de Mauro Icardi

Respecto al pedido del futbolista por la tenencia de las pequeñas, la presentadora comentó: “No creo que haga eso, pero no sé. Yo no vi ningún pedido, las nenas siempre estuvieron conmigo porque él trabaja y viaja mucho más de lo que lo hago yo. Ahora, solo lo hago para llevar a mis hijos con su padre”. Sin embargo, minutos más tarde, su postura cambió radicalmente y habló sin rodeos de las estrategias judiciales de su expareja.

“No me lo esperaba cuando eligieron abogadas mujeres… Me parece muy grave con los problemas personales que tengo acostarme con esa preocupación de si me van a sacar o no la tenencia de mis hijas. Nadie puede poner en duda lo gran madre que soy”, aseguró, en alusión a su constante presencia en la vida de sus hijas, ante las cámaras de los medios.

Entre pedidos de fotos por parte de fanáticos y mientras preparaba la documentación para tomar el vuelo, Wanda siguió explicando su postura: “Es un dolor tener que luchar para demostrarlo. Muchas cosas de las que estoy viendo de Mauro no me lo esperaba. Lo que me da tristeza, y me pongo en el lugar de las mujeres que no pueden trabajar, que un hombre te bloquee ciertas cosas o dinero. Pero, bueno, cada uno actúa como puede”, expresó respecto a una batalla judicial que suma nuevos capítulos día a día.

FUENTE: Infobae