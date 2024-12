Una famosa pareja se separó en el cumpleaños de Wanda Nara: gritos, reclamos y desplante

El periodista compartió luego una captura de una story de Karina que mostraba dos mensajes sin leer que decían “Plis no me dejes sola acá” y “¿Por qué me hacés esto?” junto a una llamada perdida que le hizo a Parise y que esta no respondió.

Qué pasó entre Karina Jelinek y Flor Parise en la fiesta de Wanda Nara

“Jelinek la llamó y no le respondió y tiene un solo tilde. Danger. Y subió esta foto al estado ¿sin querer? ‘Mmmm’, dijo la muda. Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en la sangre”, escribió Méndez, que más tarde contó que hubo una “tregua”.

“Karina Jelinek y Flor Parise en pedo pero reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez y se pudre todo y después al rato se arreglan (me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede)”, escribió en una story, antes de contar que a Karina se le fue la mano con el alcohol.

Ocurrió cuando el periodista respondió con una story quién fue el más borracho del cumpleaños. “Por varios cuerpos, y lo mostré en las historias, Karina Jelinek. Flor Parise estaba bastante tomada de copas, pero a Karina la tuvieron que ayudar a caminar porque se tropezaba con los desniveles de Santa Bárbara”, dijo y le otorgó el “primer premio” a la más ebria.

Pero Karina se hizo eco del posteo y le negó a Gustavo que estuviera borracha. “Tomé tragos como todo el mundo, nada malo. (…) Pero te juro que tenía tacos muy finitos y había muchos desniveles. Peor papelón era si me caía. (…) Estaba empinada pero no para sacar el premio a la más borracha”, se la escucha decir a Karina, bastante molesta.